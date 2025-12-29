المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 2
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

بدون صلاح.. منتخب مصر لا يعرف طريق الانتصارات في أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:41 م 29/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أنهى منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالتعادل مع منتخب أنجولا.

وتعادل منتخب مصر سلبياً مع أنجولا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسبق وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية، عقب فوزه على جنوب أفريقيا في الجولة الماضية، كما أنه حسم صدارة المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جنوب أفريقيا صاحبة الـ6 نقاط في المركز الثاني.

منتخب مصر لا يعرف طريق الانتصارات بدون صلاح

منتخب مصر دخل مباراة أنجولا بدون نجومه الأساسيين بعد ضمان الصدارة والتأهل في أمم أفريقيا 2025، وخاض اللقاء بالبدلاء.

وغاب النجم المصري محمد صلاح قائد "الفراعنة" عن مباراة أنجولا، ولم يخض أي دقيقة في اللقاء، من أجل إراحته لمباراة دور الـ16 بالبطولة الأفريقية.

وفشل منتخب مصر في تحقيق الفوز على أنجولا بدون تواجد صلاح، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يفشل "الفراعنة" في تحقيق الانتصار بدون تواجد لاعب ليفربول في مباريات المنتخب الوطني بأمم أفريقيا.

ولم يفز المنتخب المصري بأي من مبارياته الثلاث في كأس الأمم الأفريقية بدون محمد صلاح في أرض الملعب منذ ظهوره الأول في البطولة في 17 يناير 2017 (3 تعادلات).

وسبق لصلاح أن شارك مع منتخب مصر في إجمالي 21 مباراة في بطولة كأس أمم أفريقيا منذ أول مشاركة في 17 يناير 2017 أمام منتخب مالي.

وغاب صلاح عن 3 مباريات فقط عن المنتخب المصري، الأولى كانت أمام منتخب كاب فيردي في ختام دور المجموعات بالنسخة الماضية بسبب الإصابة وانتهى اللقاء بالتعادل (2-2)، وأدت الإصابة أيضاً لغياب نجم ليفربول عن مباراة دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية والتي انتهت بالتعادل 1-1 قبل الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية، قبل أن يغيب عن مباراة أنجولا في النسخة الحالية للراحة.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم أفريقيا 2025

