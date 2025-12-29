منذ أن تم إنشاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولم يخسر منتخب مصر 16 مرة، وذلك بعد نهاية المجموعات في النسخة الحالية.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيا منذ قليل مع منتخب أنجولا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومنتخب مصر كان قد بدأ البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل اليوم ضد أنجولا دون أهداف.

واللافت للنظر أن منتخب مصر هرب من الخسارة من دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية كالتالي:

نسخة 1963.. انتصر على نيجيريا 6-3، ثم تعادل مع السودان 2-2. (حصل على المركز الثالث بعد الفوز على إثيوبيا 3-0)

نسخة 1970.. انتصر على غينيا 4-1، ثم التعادل مع غانا 1-1، ثم الفوز على الكونغو كينشاسا 1-0. (حصل على المركز الثالث)

نسخة 1974.. انتصر على أوغندا 2-1، ثم الفوز على زامبيا 3-1، ثم الفوز على كوت ديفوار 2-0. (حصل على المركز الثالث)

نسخة 1976.. تعادل مع غينيا 1-1، ثم الفوز على أوغندا 2-1، ثم التعادل مع إثيوبيا 1-1. (حصل على المركز الرابع)

نسخة 1984.. الفوز على الكاميرون 1-0، ثم الفوز على كوت ديفوار 2-1، والتعادل السلبي مع توجو. (حصل على المركز المركز الرابع)

نسخة 1986.. الخسارة من السنغال 1-0، الفوز على كوت ديفوار 2-0، الفوز على موزمبيق 2-0. (وتوج بالبطولة)

نسخة 1988.. الخسارة من الكاميرون 1-0، الفوز على كينيا 3-0، التعادل مع نيجيريا 0-0. (ودع البطولة من المجموعات).

نسخة 1994.. الفوز على الجابون 4-0، ثم التعادل السلبي مع نيجيريا. (الخروج من ربع النهائي).

نسخة 2000.. الفوز على زامبيا 2-0، ثم الفوز على السنغال 1-0، ثم الفوز على بوركينا فاسو 4-2. (ودع البطولة من ربع النهائي).

نسخة 2006.. الفوز على ليبيا 3-0، ثم التعادل السلبي مع المغرب، ثم الفوز على كوت ديفوار 3-1، (توج باللقب).

نسخة 2008.. الفوز على الكاميرون 4-2، ثم الفوز على السودان 3-0، ثم التعادل مع زامبيا 1-1. (توج بالبطولة).

نسخة 2010.. الفوز على نيجيريا 3-1، ثم الفوز على موزمبيق 2-0، ثم الفوز على بنين 2-0. (توج بالبطولة).

نسخة 2017.. التعادل مع مالي 0-0، ثم الفوز على أوغندا 1-0، ثم الفوز على غانا 1-0. (الخروج من النهائي).

نسخة 2019.. الفوز على زيمبابوي 1-0، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، ثم الفوز على أوغندا 2-0. (ودع البطولة من ثمن النهائي).

نسخة 2023.. التعادل مع موزمبيق 2-2، ثم التعادل مع غانا 2-2، ثم التعادل مع كاب فيردي 2-2. (ودع البطولة من ثمن النهائي).

نسخة 2025.. الفوز على زيمبابوي 2-1، والفوز على جنوب أفريقيا 1-0، ثم التعادل السلبي مع أنجولا.

أما النسخ التي شارك فيها منتخب مصر وخسر في دور المجموعات جاءت كالتالي:

نسخة 1980.. الفوز على كوت ديفوار 2-1، ثم الفوز على تنزانيا 2-1، ثم الخسارة من نيجيريا 1-0 (حصل على المركز الرابع).

نسخة 1990.. الخسارة من كوت ديفوار 3-1، ثم الخسارة من نيجيريا 1-0، ثم الخسارة من الجزائر 2-0. (ودع من المجموعات).

نسخة 2199.. الخسارة من زامبيا 1-0، الخسارة من غانا 1-0 (ودع من المجموعات(.

نسخة 1996.. الفوز على أنجولا 2-1، ثم الخسارة من الكاميرون 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا 1-0. (ودع من ربع النهائي).

نسخة 1998.. الفوز على موزمبيق 2-0، ثم الفوز على زامبيا 4-0، ثم الخسارة من المغرب 1-0. (توج باللقب للمرة الرابعة).

نسخة 2002.. الخسارة من السنغال 1-0، الفوز على تونس 1-0، الفوز على زامبيا 2-1. (ودع البطولة من ربع النهائي).

نسخة 2004.. الفوز على زيمبابوي 2-1، ثم الخسارة من الجزائر 2-1، ثم التعادل مع الكاميرون 0-0. (ودع البطولة من المجموعات).

نسخة 2021.. الخسارة من نيجيريا 1-0، ثم الفوز على غينيا بيساو 1-0، ثم الفوز على السودان 1-0. (ودع البطولة من النهائي).