ديانج يغيب عن مالي.. وفايز سليماني يقود جزر القمر

يقود لاسين سينايكو هجوم منتخب مالي، بينما يقود فايز سليماني منتخب جزر القمر في مباراة اللية.

ويلعب منتخب مالي أمام جزر القمر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب أليو ديانج، عن مباراة مالي أمام جزر القمر؛ بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين.

وجاء تشكيل مالي كالتالي:

حارس المرمى: دجيجيو ديارا.

خط الدفاع: فودي دوكوري - عبد الله ديابي - عثمان كامارا - ناثان جاساما.

خط الوسط: مامادو سانجاري - يفيس بيسوما - محمد كامارا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو - كاموري دومبيا - دورجيليس نيني.

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي:

حارس المرمى: يانيك باندور.

خط الدفاع: كينان توبيبو - أحمد صليحي - يانيس كاري - حكيم عبد الله.

خط الوسط: بنجالود يوسف - ياسين برهان - زايدو يوسف - فايز سلمياني.

خط الهجوم: مزيان ماوليدا - رافيكي سعيد.

ويمتلك منتخب مالي نقطتين، فيما يملك منتخب جزر القمر نقطة وحيدة.

ويلعب منتخبا مالي وجزر القمر، ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من المغرب وزامبيا.