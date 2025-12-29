نجح منتخب مصر في إنهاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في الصدارة وذلك بعدما تعادل سلبيا مع أنجولا.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا مساء اليوم الإثنين، دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتصدر منتخب مصر مجموعته في أمم أفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط وذلك بعدما انتصر أيضا في أول مباراتين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وجنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، ثم تعادل اليوم ضد منتخب أنجولا.

بعد الغياب الطويل.. منتخب مصر يكرر الصدارة 3 مرات

وبعدما توج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 2010، غاب عن المشاركة في البطولة في 3 نسخ متتالية 2012، 2013 و2015 إذ كان يودع من التصفيات.

ولكن بعد عودة منتخب مصر للمشاركة من جديد، حقق أرقاما قياسية مثل الوصول للنهائي مرتين وتصدر المجموعة بالنسخة الحالية 3 مرات، وهو ما سنوضحه في السطور التالية:

1- نسخة 2017.. التعادل السلبي مع مالي، ثم الفوز على أوغندا 1-0، ثم الفوز على غانا 1-0. (تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط وودع البطولة من النهائي)

2- نسخة 2019.. الفوز على زيمبابوي 1-0، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، ثم الفوز على أوغندا 2-0. (تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط وودع البطولة من ثمن النهائي).

3- نسخة 2021.. الخسارة من نيجيريا 1-0، ثم الفوز على غينيا بيساو 1-0، ثم الفوز على السودان 1-0. (حل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وودع البطولة من النهائي).

4- نسخة 2023.. التعادل مع موزمبيق 2-2، ثم التعادل مع غانا 2-2، ثم التعادل مع كاب فيردي 2-2 (حل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وودع البطولة من ثمن النهائي).

5- نسخة 2025.. الفوز على زيمبابوي 2-1، الفوز على جنوب أفريقيا 1-0، ثم التعادل السلبي مع أنجولا. (تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط)