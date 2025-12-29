المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بفضل تدوير العميد.. منتخب مصر يحتفظ بكل لاعبيه في ثمن نهائي أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:52 م 29/12/2025 تعديل في 10:09 م
منتخب مصر

منتخب مصر

ضمن منتخب مصر الاحتفاظ بخدمات كل لاعبيه خلال منافسات الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

منتخب مصر تعادل مع نظيره الأنجولي دون أهداف، في مباراة أقيمت اليوم الإثنين على ملعب أدرار في أغادير، بختام دور المجموعات.

تدوير حسام حسن

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حرص على التدوير بين اللاعبين خلال مباراة أنجولا، والتي هدف منها أيضًا للحفاظ على كل اللاعبين خاصة المعرضين للإيقاف.

حيث إن حسام حسن لم يُشرك الثنائي محمود تريزيجيه ومروان عطية، سواء بشكل أساسي أو كبدلاء خلال مباراة مصر وأنجولا، لحصولهما على إنذار خلال مباراتي زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا.

بالتالي تسقط الإنذارات المتراكمة عليهما بمجرد انتهاء دور المجموعات، ليدخل الثنائي مواجهات المراحل الإقصائية دون بطاقات.

ذلك بالإضافة إلى ياسر إبراهيم، الذي حصل على بطاقة صفراء في مباراة منتخب مصر وأنجولا، لكنه ليس معرضًا للإيقاف، لأنه حصل على إنذار واحد خلال دور المجموعات.

كما أن محمد هاني الذي عُوقب بالإيقاف في مباراة اليوم التي جمعت بين منتخب مصر وأنجولا، نفذ عقوبته بالفعل، بالتالي كل لاعبي الفراعنة سيدخلون دور الـ16، دون وجود إيقاف لأي منهم.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

