كلام فى الكورة
حافظ على شباكه.. ماذا قدم مصطفى شوبير مع منتخب مصر أمام أنجولا؟ (أرقام)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:59 م 29/12/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر

حافظ مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، على نظافة شباكه أمام أنجولا، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر وأنجولا، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا، على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير، لينهي الفراعنة مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وسجل مصطفى شوبير ظهوره الأول الرسمي، مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن بدأ المباراة أساسيًا أمام أنجولا، ليخطف الأنظار لاحقًا بفضل مستواه المميز خلال المواجهة.

ماذا قدم شوبير أمام أنجولا؟

خطف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، الأنظار تجاهه من بين لاعبي الفراعنة خلال مواجهة أنجولا، ليكمل اللاعب الصورة بالحفاظ على شباكه نظيفة دون أن تهتز في ظهوره الأول بكأس أمم أفريقيا.

وشارك شوبير خلال 90 دقيقة، إذ بدأ المباراة أساسيًا بعد حصوله على ثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر، وظل في أرضية الميدان، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية.

ونجح مصطفى شوبير في التصدي للكرة 5 مرات، إذ أبعد الكرة عن مرماه في مناسبة والتقطها مرة أخرى، وتصدى لتسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

واسترد مصطفى شوبير الكرة 11 مرة، ولمس الكرة 47 مرة، وأرسلها بشكل خاطئ ترتب عليه خسارة الاستحواذ 11 مرة، ومرر 22 تمريرة صحيحة من إجمالي 33 بنسبة نجاح 67%.

تصريحات شوبير

استهل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "بي إن سبورت" قائلًا: "الحمد لله على التأهل والمشاركة الأولى لي مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وأفتخر بتمثيل بلدي وحققت أحد أحلامي بذلك الظهور، وإن شاء الله القادم أفضل".

وأضاف: "منتخب أنجولا حاول تحقيق الفوز أمامنا لأنها كانت الفرصة الأخيرة لهم من أجل التأهل، لكننا صمدنا وجميع اللاعبين كانوا رجال رغم عدم مشاركة البعض خلال الفترة الماضية".

وأتم: "سنقدم كل ما لدينا ونجتهد من أجل التتويج بكأس أمم أفريقيا، وننتظر التوفيق من الله".

أنجـــــولا
أنجـــــولا
أخبار إحصائيات
منتخب أنجولا كأس أمم أفريقيا متخب مصر

