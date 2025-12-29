المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب أنجولا: استحقينا الفوز أمام مصر.. وننتظر تأهلنا بنقطتين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:04 م 29/12/2025 تعديل في 10:11 م
باتريس بوميل

باتريس بوميل

أعرب الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن فخره بأداء فريقه أمام مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب أنجولا بدون أهداف أمام مصر، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال بوميل في تصريحات عبر موقع كاف: "لديّ مشاعر مختلطة هذه الليلة، أولاً، أشعر بالحزن لأننا لم نحصل إلا على نقطة واحدة، كنا نطمح للمزيد، لكن من جهة أخرى، رأيت فريقي يؤدي ما طلبته منه على أرض الملعب، أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل الليلة وأننا استحقنا الفوز، باختصار، أشعر بالحزن، ولكني في الوقت نفسه فخور جداً بلاعبيّ".

"أودّ أن أُشيد بفريدي، الذي يُنهي مسيرته الكروية، إنه يتمتع بعقلية مثالية، أُحيّي قدرته على خوض مباريات متتالية في هذه البطولة رغم صغر سنه. أتمنى شخصيًا ألا تكون هذه مباراته الأخيرة، وأن نتلقى أخبارًا سارة خلال اليومين القادمين، وتحديدًا التأهل للدور التالي بنقطتين. مهما يكن، أتمنى أن يبقى مع الفريق وأن نواصل العمل معه من أجل تطوير كرة القدم الأنجولية".

ويملك منتخب أنجولا فرصة في التأهل إلى دور الـ16 على الرغم من امتلاكه نقطتين فقط.. طالع التفاصيل من هنا

