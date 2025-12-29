المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
3 مباريات على التوالي.. براهيم دياز يُعيد إنجاز أحمد فراس مع المغرب في أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:04 م 29/12/2025 تعديل في 10:32 م
براهيم دياز

براهيم دياز

أعاد النجم براهيم دياز لاعب منتخب المغرب، إنجازا غائبا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد تسجيله في شباك منتخب زامبيا.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الزامبي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتمكن براهيم دياز من قيادة منتخب المغرب للتقدم على زامبيا بنتيجة (2-0) في الشوط الأول من اللقاء، حيث سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

براهيم دياز يُعيد إنجاز أحمد فراس مع المغرب في أمم أفريقيا

سجل براهيم دياز الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مباراة زامبيا عند الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من عبد الصمد الزلزولي، حولها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

ورفع براهيم دياز رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تسجيله للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.

وافتتح براهيم دياز أهدافه في البطولة بهدف في شباك منتخب جزر القمر في الجولة الأولى، وسجل الهدف الثاني في مباراة مالي في الجولة الثانية، قبل أن يصل إلى هدفه الثالث في شباك منتخب زامبيا بالجولة الثالثة.

وأصبح براهيم دياز ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 3 مباريات متتالية مع المغرب في كأس الأمم الأفريقية، بعد أحمد فراس في عامي 1972 و1976.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
المغرب براهيم دياز كأس أمم أفريقيا 2025

