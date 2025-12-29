كشف الاتحاد الزامبي لكرة القدم، سبب غياب فاشن ساكالا، قائد الفريق، عن مباراة المغرب، والتي تجري ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب المغرب نظيره زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب مولاي عبد الله.

ونشر الاتحاد الزامبي بيانًا، أوضح خلاله سبب غياب فاشن ساكالا، موضحًا أن اللاعب شعر بآلام في البطن، ودوار، وضعف خلال الفحص الطبي الروتيني، مما استوجب نقله إلى أحد المستشفيات.

بيان الاتحاد الزامبي لكرة القدم

"تم نقل قائد منتخب تشيبولوبولو، فاشن ساكالا، إلى أحد مستشفيات مدينة الرباط بعد ظهر اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة".

"وأكد طبيب المنتخب، ويسلي نغونغو، أن ساكالا نُقل إلى المستشفى حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بعد أن اشتكى من آلام في البطن، ودوار، وشعور عام بالضعف خلال الفحص الطبي الروتيني".

"وأوضح الدكتور نجونجو أن ساكالا نُقل إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في العاصمة المغربية".

"وقال الدكتور نجونجو: (هذا الصباح اشتكى فاشن من شعوره بآلام غير طبيعية، وضعف، ودوخة أثناء فحصي الروتيني للاعبين، لذلك قمنا بنقله بسرعة إلى المستشفى)".

"وعلى إثر ذلك، تم استبعاد ساكالا رسميًا من مباراة الليلة الحاسمة في الجولة الأولى (المجموعة الأولى) من كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب المغرب المضيف، وهو ما يمثل ضربة قوية لمنتخب الرصاصات النحاسية".

"وفي الوقت الذي يضع فيه المدير الفني موسى سيشوني اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية والبدلاء، لن يكون المهاجم المحترف في السعودية متاحًا للاختيار".