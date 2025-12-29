المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

2 3
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 0
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

0 0
21:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 3
21:00
المغرب

المغرب

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة مهند لاشين.. وموقفه من مباراة ثمن النهائي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:15 م 29/12/2025
مهند لاشين

إصابة مهند لاشين مع منتخب مصر

كشف الجهاز الطبي في منتخب مصر، تفاصيل إصابة مهند لاشين، بعدما تم استبداله من مباراة الفراعنة ضد منتخب أنجولا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر تعادل مع نظيره الأنجولي دون أهداف، في مباراة أقيمت اليوم الإثنين على ملعب أدرار في أغادير، بختام دور المجموعات.

إصابة مهند لاشين

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن الأشعة التي خضع لها مهند لاشين، أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، أدت لاستبداله في مباراة مصر وأنجولا.

أضاف البيان أن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أكد أنه سيتم وضع برنامج علاجي لمهند لاشين وتجهيزه للمباراة المقبلة ضمن الدور ثمن النهائي.

ويخوض منتخب مصر مباراته في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، يوم الإثنين الموافق 5 يناير، ضد منافس مجهول لم يتحدد بعد، سيتضح بعد نهاية مواجهات غد الثلاثاء.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا مباراة مصر وأنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg