كشف الجهاز الطبي في منتخب مصر، تفاصيل إصابة مهند لاشين، بعدما تم استبداله من مباراة الفراعنة ضد منتخب أنجولا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر تعادل مع نظيره الأنجولي دون أهداف، في مباراة أقيمت اليوم الإثنين على ملعب أدرار في أغادير، بختام دور المجموعات.

إصابة مهند لاشين

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن الأشعة التي خضع لها مهند لاشين، أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، أدت لاستبداله في مباراة مصر وأنجولا.

أضاف البيان أن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أكد أنه سيتم وضع برنامج علاجي لمهند لاشين وتجهيزه للمباراة المقبلة ضمن الدور ثمن النهائي.

ويخوض منتخب مصر مباراته في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، يوم الإثنين الموافق 5 يناير، ضد منافس مجهول لم يتحدد بعد، سيتضح بعد نهاية مواجهات غد الثلاثاء.

