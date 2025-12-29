حقق منتخب المغرب فوزاً مستحقاً على نظيره زامبيا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وافتتح أيوب الكعبي أهداف "أسود الأطلس" في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وعاد الكعبي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على زامبيا.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخب زامبيا المركز الرابع برصيد نقطتين، ليودع البطولة بشكل رسمي.

تفاصيل المباراة

هدد منتخب المغرب مرمى زامبيا، بعد تسديدة قوية عن طريق عبد الصمد الزلزولي من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وتمكن أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها الكعبي برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد براهيم دياز أن يضيف الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وتمكن براهيم دياز من تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 27، بعد انطلاقة عن طريق عبد الصمد الزلزلولي على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها براهيم دياز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد براهيم دياز أن يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 39.

وأنقذ حارس مرمى زامبيا مرماه من تلقي الهدف الثالث بعدما تصدى لتسديدة قوية من براهيم دياز داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع أيوب الكعبي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، بعدما قابل كرة لُعبت داخل منطقة الجزاء، بركلة مقصية رائعة سكنت الشباك، ألغاه الحكم في البداية ولكن احتسبه في النهاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 64 من عمر اللقاء، مشاركة النجم أشرف حكيمي لأول مرة في البطولة بعد التعافي من الإصابة بدلاً من نصير مزراوي.

وكاد أشرف حكيمي أن يضيف الهدف الرابع بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ويلارد موانزا ببراعة وأنقذ مرماه في الدقيقة 81 من عمر المباراة.