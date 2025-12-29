اختتم منتخب المغرب مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على زامبيا في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات البطولة.

وحقق منتخب المغرب فوزاً مستحقاً على نظيره زامبيا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا

رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز أمام زامبيا، ليتربع أسود الأطلس على قمة ترتيب المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

وحل منتخب مالي في الوصافة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل مع جزر القمر في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين.

وودع منتخبا جزر القمر وزامبيا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين على التوالي.

