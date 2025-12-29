المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

بعد الفوز على زامبيا.. جدول ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

إبراهيم علي

11:13 م 29/12/2025
المغرب

المغرب

اختتم منتخب المغرب مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على زامبيا في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات البطولة.

وحقق منتخب المغرب فوزاً مستحقاً على نظيره زامبيا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا

رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز أمام زامبيا، ليتربع أسود الأطلس على قمة ترتيب المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

وحل منتخب مالي في الوصافة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل مع جزر القمر في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين.

وودع منتخبا جزر القمر وزامبيا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين على التوالي.

طالع جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا من هنا

مالي
مالي
زامبيا المغرب كأس أمم أفريقيا 2025

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

