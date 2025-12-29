أصبح منتخب جزر القمر (أول ثالث) يغادر بطولة كأس الأمم الأفريقية على الرغم من التعادل مع مالي وارتفاع رصيده إلى نقطتين وهو نفس رصيد منتخب أنجولا ثالث المجموعة الأولى الذي لديه فرصة في التأهل.

ويتأهل 4 منتخبات من أفضل فرق المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى دور الـ16 للحاق بـ12 منتخبًا ممن تأهلوا بحجزهم المركزين الأول والثاني في دور المجموعات.

واحتل جزر القمر المركز الثالث في المجموعة الأولى ولكن منتخب أنجولا صاحب نفس المركز في المجموعة الثانية يملك فارق أقل (-1) في الأهداف مقابل (-2) للأول.

منتخب زامبيا تذيل المجموعة ولحق بزيمبابوي رابع المجموعة الثانية وجزر القمر ثالث المجموعة الأولى إلى خارج البطولة وهناك 3 منتخبات أخرى ودعت رغم إمكانية رفع رصيدها إلى 3 نقاط ولكنها ستتذيل بسبب المواجهات المباشرة.

وخرجت منتخبات الجابون وبوتسوانا وغينيا الإستوائية وفقدوا الفرص في احتلال المركز الثالث في مجموعاتهم بسبب النتائج المباشرة مع منافسيهم على نفس المركز ، المنتخبات الثلاثة بدون رصيد حاليًا ولن يفيدهم فوزهم في المباراة الختامية في المجموعة.

وبشكل شبه رسمي ضمت المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة حجز 3 مقاعد بين أفضل 4 ثوالث حيث تخطت 3 منتخبات رصيد الـ 3 نقاط ليتبقي الصراع على المقعد الأخير لأفضل ثوالث بين الثانية والثالثة.

ويملك المنتخب الأنجولي أمالًا "منطقية" في الصعود لدور الـ 16 وفق مباريات الجولة الأخير حيث يتنافس مع الثالث والرابع في المجموعة الأولى والثالثة.

ويحتاج المنتخب الأنجولي إلى هزيمة أوغندا وتنزانيا من نيجيريا وتونس بالترتيب في ختام المجموعة الرابعة وبالتالي ستتمكن من الصعود .

وقلصت النتائج الاحتمالات لمنافس منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية حيث يواجه ثالث المجموعة الرابعة بعد تفادي مجموعة المغرب .

ووفقًا القرعة قبل البطولة فعدم تأهل ثالث من المجموعة الأولى يضع منتخب مصر في مواجهة ثالثة المجموعة الثالثة

وتحتل بنين المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وهي أقرب المنتخبات لمواجهة مصر ويمكن أيضًا مواجهة السنغال أو الكونغو الديموقراطية .

وتلعب السنغال ضد بنين، والكونغو الديموقراطية ضد بوتسوانا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة .

