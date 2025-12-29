وصل حسام حسن، مدرب منتخب مصر، إلى 17 مباراة رسمية مع منتخبنا الوطني منذ أن تم التعاقد معه في مارس 2024.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا مساء اليوم الإثنين، دون أهداف في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد انتصر في أول جولتين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وجنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل مع أنجولا دون أهداف.

وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 كمتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما وصل منتخب جنوب أفريقيا للنقطة السادسة في المركز الثاني.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن إلى 17 مباراة رسمية، والتعادل الخامس أيضًا.

منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن انتصر في 12 مواجهة وتعادل 5 مرات دون أن يتلقى أي هزيمة رسمية.

وجاءت نتائج مباريات مصر تحت قيادة "العميد" كالتالي:

1- الفوز على بوركينا فاسو 2-1 تصفيات كأس العالم.

2- التعادل مع غينيا بيساو 1-1 تصفيات كاس العالم.

3- الفوز على كاب فيردي 3-0 تصفيات كأس الأمم.

4- الفوز على بوتسوانا 4-0 تصفيات كأس الأمم.

5- الفوز على موريتانيا 2-0 تصفيات كأس الأمم.

6- الفوز على موريتانيا 1-0 تصفيات كأس الأمم.

7- التعادل مع كاب فيردي 1-1 في تصفيات كأس الأمم.

8- التعادل مع بوتسوانا 1-1 في تصفيات كأس الأمم.

9- الفوز على إثيوبيا 2-0 تصفيات كأس العالم.

10- الفوز على سيراليون 1-0 تصفيات كأس العالم.

11- الفوز على إثيوبيا 2-0 تصفيات كأس العالم.

12- التعادل مع بوركينا فاسو 0-0 تصفيات كأس العالم.

13- الفوز على جيبوتي 3-0 تصفيات كأس العالم.

14- الفوز على غينيا بيساو 1-0 تصفيات كأس العالم.

15- الفوز على زيمبابوي 2-1 كأس الأمم الأفريقية.

16- الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 كأس الأمم الأفريقية.

17- التعادل مع أنجولا في كأس الأمم الأفريقية.

