شهدت مباراة منتخب مصر وأنجولا، حضورًا جماهيريًا هو الأضعف خلال مواجهات الفراعنة في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقامة في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

وتستضيف مدينة أغادير المغربية، مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، ويستمر تواجد الفراعنة في مواجهة دور الـ16 من المسابقة.

وحرصت جماهير المغرب على دعم ومساندة منتخب مصر، خلال مواجهتي الجولة الأولى أمام زيمبابوي والثانية أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يتراجع الحضور في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام أنجولا.

حضور جماهيري مميز

تواجدت جماهير المغرب بغزارة خلال مباراة مصر أمام زيمبابوي، إذ حضر 28199 مشجعًا، ليخطفوا الأنظار بمؤازرتهم الواضحة لكتيبة حسام حسن.

وحضرت جماهير المغرب بغزارة، خلال مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا، حيث وصل أعداد الحضور إلى 40219 مشجعًا.

وتراجعت أعداد الجماهير خلال مباراة مصر أمام أنجولا، حيث تواجد 16090 مشجعًا في اللقاء.

ما سبب تراجع أعداد الجماهير؟

يعود تراجع أعداد الجماهير لسببين الأول كان واضحًا، إذ أصدرت اللجنة المحلية لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 في أغادير، بيانًا بشأن الحضور في مباريات المدينة.

وتضمن البيان اعتزاز اللجنة بالجماهير وحضورها إلى مباريات كأس أمم أفريقيا، قبل أن تؤكد على أن التنظيم المعتمد داخل ملعب أغادير الكبير يخضع لمعايير تقنية وأمنية دقيقة، يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشددت اللجنة أن المعايير لا يمكن تجاوزها، والتي تتعلق بحضور الجماهير إلى المباريات، مؤكدة على أن التواجد سيكون مشروطًا بالحصول على تذكرة قانونية وصالحة، بدلًا من الدخول المجاني.

ويظهر السبب الثاني لغياب أبرز لاعبي منتخب مصر عن المشاركة في مواجهة الفراعنة أمام أنجولا، بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

إذ فضل حسام حسن مدرب منتخب مصر، إراحة أبرز العناصر مثل محمد صلاح وعمر مرموش، بدلًا من الدفع بهما في مواجهة أنجولا.