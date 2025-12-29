كشف أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، أهمية صدارة مجموعة منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كان هدفنا صدارة المجموعة وهو ما حدث الحمد لله، اتخذنا الطريق مباراة مباراة، وانضم أفضل 28 لاعب في مصر، والجميع شارك في المباريات، وهذا يدل على منح الفرصة لكل اللاعبين وجميعنا روح واحدة".

وأضاف: "لعبت لمدة 10 دقائق كمهاجم، أنفذ تعليمات المدير الفني والأهم هو الصعود دون هزيمة وفي صدارة المجموعة".

قبل أن يواصل زيزو: "البطولة في النسخة الحالية صعبة للغاية والكل يستهدف التتويج باللقب، وأيا كان المنتخب القادم سنجهز له ونستعد له جيدا".

ثم تابع: "نشكر جماهير المغرب على الدعم والمساندة في المباريات، نشعر أننا نلعب في بلدنا".

أما عن عدم الفوز أمام أنجولا.. قال زيزو: "نسعى فقط نقوم بما علينا والنتيجة نتركها لله".

ثم أنهى: "منتخب مصر دائما المرشح رقم واحد في أي مباراة يلعبها".