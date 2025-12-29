المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيزو: الكل يستهدف التتويج بأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر المرشح الأول

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:36 م 29/12/2025 تعديل في 30/12/2025
صلاح وزيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب منتخب مصر

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، أهمية صدارة مجموعة منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كان هدفنا صدارة المجموعة وهو ما حدث الحمد لله، اتخذنا الطريق مباراة مباراة، وانضم أفضل 28 لاعب في مصر، والجميع شارك في المباريات، وهذا يدل على منح الفرصة لكل اللاعبين وجميعنا روح واحدة".

وأضاف: "لعبت لمدة 10 دقائق كمهاجم، أنفذ تعليمات المدير الفني والأهم هو الصعود دون هزيمة وفي صدارة المجموعة".

قبل أن يواصل زيزو: "البطولة في النسخة الحالية صعبة للغاية والكل يستهدف التتويج باللقب، وأيا كان المنتخب القادم سنجهز له ونستعد له جيدا".

ثم تابع: "نشكر جماهير المغرب على الدعم والمساندة في المباريات، نشعر أننا نلعب في بلدنا".

أما عن عدم الفوز أمام أنجولا.. قال زيزو: "نسعى فقط نقوم بما علينا والنتيجة نتركها لله".

ثم أنهى: "منتخب مصر دائما المرشح رقم واحد في أي مباراة يلعبها".

أنجـــــولا
أنجـــــولا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا أحمد سيد زيزو

