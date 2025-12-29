أنهى منتخب المغرب مشاركته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على منتخب زامبيا.

وحقق منتخب المغرب فوزاً بنتيجة (3-0) أمام زامبيا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

المغرب تتخطى كرواتيا وتدخل قائمة أفضل 10 منتخبات في تصنيف فيفا

بعد الفوز على زامبيا، حصد منتخب المغرب بعض النقاط في تصنيف فيفا.

وكان منتخب المغرب ظل في المركز الحادي عشر في التصنيف الأخير الصادر في ديسمبر 2025.

وقبل مباراة منتخب المغرب وزامبيا، كان يملك "أسود الأطلس" إجمالي 1,712.01 نقطة (باحتساب النقاط التي حصدها خلال البطولة من الانتصار على جزر القمر والتعادل مع مالي)، بينما كان يملك منتخب زامبيا إجمالي 1,261.97 نقطة (باحتساب النقاط التي حصدها خلال البطولة من التعادل أمام مالي وجزر القمر).

وبعد فوز المغرب، فإن منتخب أسود الأطلس حصد 5.28 نقطة ليصبح إجمالي نقاطه (1717.29) نقطة، بينما فقد منتخب زامبيا نفس عدد النقاط ليصبح إجمالي نقاطه (1256.69) نقطة.

وبعد وصول منتخب المغرب إلى إجمالي نقاط (1717.29) نقطة، فإنه تخطى منتخب كرواتيا صاحب المركز العاشر في تصنيف فيفا، ليدخل "أسود الأطلس" قائمة أعلى 10 منتخبات في تصنيف فيفا.

جدير بالذكر أن هذا التغيير في النقاط والمراكز سيُعلن عنه في التصنيف الجديد الذي سيُعلن عنه فيفا في 19 يناير المقبل.

للاطلاع على تصنيف منتخبات أمم أفريقيا اضغط هنا