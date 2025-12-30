تأهل 14 منتخبًا إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، ويأتي على رأسهم منتخب مصر.

المتأهلون في كأس الأمم الأفريقية

بعد نهاية اليوم الأول من الجولة الختامية لدور المجموعات، تأكد تأهل 14 منتخبًا إلى الدور المقبل من كأس الأمم الأفريقية، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.

موقف معلق

بينما لا يزال هناك مقعدين معلقين لإكمال عقد دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك على النحو الآتي:

المجموعة الثالثة: الوصيف وإمكانية تأهل منتخب ضمن أفضل ثوالث.

منتخب أنجولا بنقطتين يترقب نتائج المجموعة الثالثة لمعرفة مصيره من التأهل ضمن أفضل ثوالث.

بينما تأكد خروج 6 منتخبات بشكل رسمي من منافسات كأس الأمم الأفريقية، وهم: زيمبابوي، جزر القمر، زامبيا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية والجابون.

