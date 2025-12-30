المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصر على رأسهم.. 14 منتخبا يبلغون ثمن النهائي.. ومقعدين معلقين في أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:07 ص 30/12/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

تأهل 14 منتخبًا إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، ويأتي على رأسهم منتخب مصر.

تعرف على منافس منتخب مصر المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية مــن هــنــا

المتأهلون في كأس الأمم الأفريقية

بعد نهاية اليوم الأول من الجولة الختامية لدور المجموعات، تأكد تأهل 14 منتخبًا إلى الدور المقبل من كأس الأمم الأفريقية، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.

موقف معلق

بينما لا يزال هناك مقعدين معلقين لإكمال عقد دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك على النحو الآتي:

المجموعة الثالثة: الوصيف وإمكانية تأهل منتخب ضمن أفضل ثوالث.

منتخب أنجولا بنقطتين يترقب نتائج المجموعة الثالثة لمعرفة مصيره من التأهل ضمن أفضل ثوالث.

بينما تأكد خروج 6 منتخبات بشكل رسمي من منافسات كأس الأمم الأفريقية، وهم: زيمبابوي، جزر القمر، زامبيا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية والجابون.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

