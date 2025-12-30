المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد نهاية المجموعات.. 11 لاعبا شاركوا مع منتخب مصر لأول مرة في أمم أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:30 ص 30/12/2025 تعديل في 09:33 ص
مصر وأنجولا

صورة من مباراة مصر وأنجولا

من بين الأرقام والإحصائيات التي شهدها منتخب مصر بعد نهاية الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، هو مشاركة 11 لاعبا في البطولة لأول مرة.

وانتهت مساء أمس الإثنين، مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

وبدأ منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم انتصر على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل مع أنجولا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع محتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة والتي سيتحدد طرفها اليوم الثلاثاء، وذلك لمواجهته في دور الـ 16 من البطولة الغائبة عن دولاب بطولات منتخبنا الوطني منذ نسخة 2010.

ربيعة و10 لاعبين لأول مرة في أمم أفريقيا

وأشرك حسام حسن، مدرب منتخب مصر، 11 لاعبا يشاركون لأول مرة مع منتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا، حيث لم يسبق لهم التواجد تحت قيادة هيكتور كوبر الذي خاض نسخة 2017، أو كارلوس كيروش الذي خاض نسخة 2021، أو خافيير أجيري الذي خاض نسخة 2019 أو روي فيتوريا الذي خاض نسخة 2023.

واللاعبون الذين شاركوا مع منتخب مصر لأول مرة في أمم أفريقيا هم: "مصطفي شوبير، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، خالد صبحي، محمد إسماعيل، إبراهيم عادل، محمود صابر، محمد شحاتة، صلاح محسن، أسامه فيصل".

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا

