كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

سجل هدفين.. ماذا قدم أيوب الكعبي رجل مباراة المغرب وزامبيا؟ (أرقام)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:36 ص 30/12/2025
أيوب الكعبي

أيوب الكعبي

ظهر أيوب الكعبي لاعب منتخب المغرب، بشكل مميز خلال مباراة أسود الأطلس أمام زامبيا، والتي جرت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب فوزاً بنتيجة (3-0) أمام زامبيا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

وحصل أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة، بعد ظهوره المميز أمام زامبيا وتسجيله لهدفين في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين.

ماذا قدم أيوب الكعبي؟

شارك أيوب الكعبي رفقة منتخب المغرب أمام زامبيا في 74 دقيقة، إذ بدأ المباراة أساسيًا وظل في أرضية الميدان حتى تم استبداله بيوسف النصيري.

وسجل الكعبي هدفين من إجمالي 3 تسديدات سددها على المرمى، كما أنه خلق فرصة واحدة كبيرة.

وأرسل الكعبي 10 تمريرات صحيحة من إجمالي 14 بنسبة نجاح وصلت إلى 71%.

ولمس الكعبي الكرة 22 مرة، ولم يقدم أي مراوغة، وخسر الاستحواذ 5 مرات.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
زامبيا المغرب كأس أمم أفريقيا 2025

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

