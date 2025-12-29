ظهر أيوب الكعبي لاعب منتخب المغرب، بشكل مميز خلال مباراة أسود الأطلس أمام زامبيا، والتي جرت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب فوزاً بنتيجة (3-0) أمام زامبيا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

وحصل أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب على جائزة رجل المباراة، بعد ظهوره المميز أمام زامبيا وتسجيله لهدفين في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين.

ماذا قدم أيوب الكعبي؟

شارك أيوب الكعبي رفقة منتخب المغرب أمام زامبيا في 74 دقيقة، إذ بدأ المباراة أساسيًا وظل في أرضية الميدان حتى تم استبداله بيوسف النصيري.

وسجل الكعبي هدفين من إجمالي 3 تسديدات سددها على المرمى، كما أنه خلق فرصة واحدة كبيرة.

وأرسل الكعبي 10 تمريرات صحيحة من إجمالي 14 بنسبة نجاح وصلت إلى 71%.

ولمس الكعبي الكرة 22 مرة، ولم يقدم أي مراوغة، وخسر الاستحواذ 5 مرات.

