قرر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات مساء اليوم الثلاثاء، قبل الاستعداد لمواجهة ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل منتخب مصر مساء الإثنين، مع أنجولا دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والذي استضافه ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وعلم "يلا كورة" أن منتخب مصر سوف يحصل على راحة من التدريبات مساء اليوم الثلاثاء، بقرار من حسام حسن، على أن يعود للتدريبات مساء الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة دور الـ16 في البطولة القارية.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط إثر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا دون أهداف.

ويتطلع منتخب مصر الذي حسم التأهل متصدرا من الجولة الثانية، أن يتوج باللقب الغائب عن دولاب بطولات منتخبنا الوطني منذ عام 2010.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع محتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة والتي سيتحدد طرفها اليوم الثلاثاء، وذلك لمواجهته في دور الـ 16 من البطولة.