نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس الإثنين، والتي يأتي على رأسها تعادل منتخب مصر مع أنجولا في ختام مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025، بالإضافة إلى حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق الأبيض المؤقت، وتحديد بديله.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الإثنين

السر في النظام القديم والبند الثاني.. ماذا يقول فيفا عن فسخ عقد بنتايك مع الزمالك؟ (لائحة)

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك في تصريحاته لوسائل الإعلام أن محمود بنتايك لاعب الفريق فسخ تعاقده من طرف واحد.

تصنيف فيفا.. لماذا يحتاج منتخب مصر إلى تجنب الهزيمة أمام أنجولا؟

يخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل أمام أنجولا، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

رسالة في الفجر.. الزمالك يبلغ لاعبيه بإلغاء مران الإثنين

قام الجهاز الإداري لفريق نادي الزمالك بإبلاغ لاعبي الفريق الأول بإلغاء مران اليوم الإثنين، بعد أن كان من المقرر إقامته اليوم للاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري في كأس الرابطة.

مصدر ليلا كورة: إلغاء مران الزمالك بقرار إداري.. واجتماع لمناقشة مصير عبد الرؤوف

كشف مصدر بنادي الزمالك، الإثنين، أسباب قرار إلغاء مران الفريق، والذي كان من المقرر أن يُعقد اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندري والمقرر لها الخميس المقبل.

نية للاعتذار وقائمة مرشحين.. يلا كورة يكشف مؤشرات اجتماع مناقشة مصير عبد الرؤوف في الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن تفكير أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم، في الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

رئيس الاتحاد السكندري ليلا كورة: منحنا أحمد سامي صلاحيات كاملة.. وصرفنا المستحقات قبل موعدها

في أول رد رسمي، حرص محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على كشف كواليس الفترة الماضية داخل أروقة فريق الكرة، وذلك ردًا على تصريحات المدير الفني السابق أحمد سامي، التي أدلى بها مؤخرًا خلال ظهوره الإعلامي.

على خطى يكن.. أحمد ومصطفى شوبير يصبح ثاني أب وابن يمثل مصر بكأس الأمم الأفريقية

شارك مصطفى شوبير، في أول مباراة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تحضيرًا لدور الـ16.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا

فرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، والتي جرت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، في ختام مواجهات المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

تفوق نسبي.. تحليل مباراة منتخب مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025 (أرقام)

انتهت مساء اليوم الإثنين، مباريات منتخب مصر في مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منافس لم يتحدد.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في أمم أفريقيا

أغلق منتخب مصر، صفحة المرحلة الأولى من كأس أمم أفريقيا، بعد نهاية دور المجموعات الذي انتهى بتصدر الفراعنة لجدول الترتيب منتقلًا إلى تحدٍ جديد في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة.

الزي الفرعوني وتعليمات العميد وابتسامة صلاح.. لقطات من مباراة مصر مع أنجولا (صور)

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر مع أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

حسام حسن: لا أنظر لمن لا يحبون منتخب مصر.. وطموحاتنا لا تتوقف

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن التعادل أمام أنجولا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

أنجولا قد تصعد بنقطتين.. مسار منطقي لأفضل "ثوالث" وسيناريو شبه مستحيل لدربي عربي

لم يفقد المنتخب الأنجولي الأمل في التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك على الرغم من تعادله مع منتخب مصر وتوقف رصيده عند نقطتين فقط وبفارق أهداف -1 حيث سجل هدفين وقبل 3

شوبير: فخور بتمثيل منتخب مصر.. وسنقدم كل ما لدينا للتتويج بكأس أمم أفريقيا

عبر مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بالمشاركة مع الفراعنة أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

صلاح محسن: مستعدون لمواجهة أي منتخب.. نحن مصر

رفع صلاح محسن، مهاجم منتخب مصر، شعار التحدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بعد التعادل مع أنجولا.. منتخب مصر يتفادى الخسارة في مجموعات أمم أفريقيا للمرة الـ16

منذ أن تم إنشاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولم يخسر منتخب مصر 16 مرة، وذلك بعد نهاية المجموعات في النسخة الحالية.

طارق مصطفى الأقرب.. يلا كورة يكشف تطورات ملف مدرب الزمالك ومصير عبد الرؤوف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الاتجاه الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حال الاستقرار على رحيل أحمد عبد الرؤوف عن القيادة الفنية بشكل نهائي.

حسام حسن: حققنا أهدافنا من المجموعات.. وعلى فيفا احترام القارة الأفريقية

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أن مباراة أنجولا كانت فرصة جيدة لمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، مشيرا إلى أن مهند لاشين سوف يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته.

رغم التعادل مع أنجولا.. منتخب مصر يخسر النقاط في تصنيف فيفا

أنهى منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالتعادل مع منتخب أنجولا.

سيناريو تكرر 3 مرات.. ماذا قدم منتخب مصر في مجموعات أمم أفريقيا منذ نسخة 2017؟

نجح منتخب مصر في إنهاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في الصدارة وذلك بعدما تعادل سلبيا مع أنجولا.

زيزو: الكل يستهدف التتويج بأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر المرشح الأول

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، أهمية صدارة مجموعة منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية.

"من بين 3 منتخبات".. منافس منتخب مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

يترقب منتخب مصر لمعرفة منافسه في الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، حتى 18 يناير 2026.

تفوق الأسود في كل شيء.. لغة الأرقام تحلل ثلاثية المغرب ضد زامبيا بأمم أفريقيا

أظهر منتخب المغرب تفوقه في كل شيء خلال مباراته مع زامبيا التي أقيمت في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

"إسبانيا والبرازيل والنرويج".. عضو اتحاد الكرة: منتخب مصر سيخوض 4 وديات قبل مونديال 2026

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حتى كأس العالم 2026.

"الوعود تبخرت وواجهنا سياسة دبر نفسك".. رسائل نارية من جون إدوارد بشأن أزمات الزمالك

أوضح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تفاصيل أزمات الفريق الأبيض، منذ قدومه حتى وقتنا الحالي.