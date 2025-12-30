المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

مباريات اليوم.. 4 مواجهات بأمم أفريقيا.. الأهلي في كأس الرابطة.. وجولة مثيرة لبريميرليج

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:09 ص 30/12/2025
منتخب تونس

منتخب تونس - أمم أفريقيا 2025

يشهد اليوم الثلاثاء العديد المباريات المرتقبة ويتصدرها منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، ظهور الأهلي في كأس الرابطة، ومواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب 4 مباريات ضمن ختام دور المجموعات، حيث تلتقي نيجيريا مع أوغندا، تونس ضد تنزانيا، بنين في مواجهة السنغال، وبوتسوانا مع الكونغو الديمقراطية.

للتعرف على ترتيب مجموعات أمم أفريقيا اضغط هنا

تابع مباريات أمم أفريقيا 2025 من هنا

ولحساب كأس الرابطة المصرية، ستقام 3 مباريات في دور المجموعات، ويتقدمها لقاء الأهلي مع المقاولون العرب.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

ولعشاق الكرة الإنجليزية، يلتقي تشيلسي مع بورنموث، مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، ويستضيف أرسنال نظيره أستون فيلا في الجولة الـ19 من بريميرليج.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية 2025

6:00 مساء.. أوغندا ضد نيجيريا.. beIN Sports MAX 2

6:00 مساء.. تنزانيا ضد تونس.. beIN Sports MAX 1

9:00 مساء.. بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية.. beIN Sports MAX 2

9:00 مساء.. بنين ضد السنغال.. beIN Sports MAX 1

كأس الرابطة المصرية

5:00 مساء.. الأهلي ضد المقاولون العرب.. أون سبورت 1

5:00 مساء.. طلائع الجيش ضد غزل المحلة.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية.. أون سبورت 2

الدوري الإنجليزي

9:30 مساء.. تشيلسي ضد بورنموث.. beIN Sports HD 3

9:30 مساء.. بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد.. beIN Sports HD 5

9:30 مساء.. نوتنجهام فورست ضد إيفرتون.. beIN Sports HD 4

9:30 مساء.. وست هام يونايتد ضد برايتون.. beIN Sports HD 6

10:15 مساء.. مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون.. beIN Sports HD 2

10:15 مساء.. أرسنال ضد أستون فيلا.. beIN Sports HD 1

الدوري السعودي

5:30 مساء.. أهلي جدة ضد الفيحاء.. قناة ثمانية 1

7:30 مساء.. الاتفاق ضد النصر.. قناة ثمانية 1

أرسنال تونس الدوري الإنجليزي السنغال نيجيريا مباراة الأهلي اليوم موعد مباراه الاهلي اليوم مباريات أمم أفريقيا اليوم ترتيب مجموعات امم افريقيا ترتيب مجموعة كأس أمم أفريقيا موعد مباراة الأهلي اليوم

