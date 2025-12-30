واصلت لعنة لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم مطاردتها لمنتخب زامبيا، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة القارية منذ تتويجه قبل 13 عاما.

وودع منتخب زامبيا منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، مبكرا من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات المغرب ومالي وجزر القمر.

وافتتح المنتخب الزامبي مسيرته في النسخة الحالية لأمم أفريقيا، بالتعادل 1-1 مع مالي في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر في الجولة الثانية، ثم اختتم زامبيا مشواره بالخسارة 0-3 أمام المغرب.

وبهذا اكتفى منتخب "الرصاصات النحاسية" بحصد نقطتين فقط ليقبع في ذيل الترتيب بفارق الأهداف خلف منتخب جزر القمر، الذي تساوى معه في ذات الرصيد.

لعنة اللقب تواصل مطاردة زامبيا

منتخب "الرصاصات النحاسية" توج بلقبه الوحيد في البطولة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عام 2012، حين تغلب 8-7 بركلات الترجيح على منتخب كوت ديفوار في النهائي.

ومنذ ذلك الحين عجز منتخب زامبيا عن تحقيق أي فوز على مدار مبارياته الـ12 التي لعبها في المسابقة، إذ تعادل في 9 لقاءات وتلقى 3 هزائم.

ويعود آخر فوز لمنتخب زامبيا في أمم أفريقيا من اللعب المفتوح (دون اللجوء لركلات الترجيح) إلى الثامن من فبراير 2012، حين تغلب 1-0 على غانا بالدور قبل النهائي للنسخة التي توج بلقبها في غينيا الاستوائية والجابون.

وبعد تغلبه على كوت ديفوار، خرج المنتخب الزامبي من الدور الأول في نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا، عقب تعادله في جميع لقاءاته الثلاثة ضد منتخبات إثيوبيا ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وفي النسخة التالية التي أقيمت بغينيا الاستوائية عام 2015، تعادل المنتخب الزامبي في مرحلة المجموعات مع الكونغو الديمقراطية وكاب فيردي، وخسر أمام تونس.

وفشل منتخب زامبيا في بلوغ أمم أفريقيا في النسخ الثلاث التالية أعوام 2017 بالجابون، و2019 بمصر، و2022 بالكاميرون، قبل أن يعود للظهور في النسخة الماضية، التي نظمتها كوت ديفوار عام 2024.

وتعادلت زامبيا مع الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وخسرت أمام المغرب، لتخرج مبكرا من المسابقة، وفي النسخة الحالية فشلت في تحقيق أي فوز.

