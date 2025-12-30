منتخبان يبحثان عن العلامة الكاملة في أمم أفريقيا 2025

يمتلك منتخبان فرصة إنهاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

ولا يتبقى سوى 8 مباريات على نهاية مرحلة المجموعة ببطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليًا في المغرب.

وتقام 4 مباريات، اليوم الثلاثاء، حيث تلتقي نيجيريا مع أوغندا، تونس ضد تنزانيا، بنين في مواجهة السنغال، وبوتسوانا مع الكونغو الديمقراطية.

ويشهد غدًا الأربعاء مواجهة السودان مع بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية ضد الجزائر، الجابون مع كوت ديفوار، وموزمبيق ضد الكاميرون.

ولم يحقق أي منتخب حتى الآن العلامة الكاملة بدور المجموعات، وأصبحت الفرصة متاحة فقط أمام نيجيريا والجزائر.

ويمتلك منتخبا نيجيريا والجزائر 6 نقاط لكل منهما، وحال فوزهما في الجولة الثالثة على أوغندا وغينيا الاستوائية، سيحققان 9 نقاط وهو ما لم يحققه آي منتخب آخر في النسخة الحالية.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

المتأهلون إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا حتى الآن

تأكد تأهل 14 منتخبًا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية وجاء ذلك على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.