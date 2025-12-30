المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

إعلان

منتخبان يبحثان عن العلامة الكاملة في أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:35 ص 30/12/2025
الجزائر

الجزائر - أمم أفريقيا 2025

يمتلك منتخبان فرصة إنهاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

ولا يتبقى سوى 8 مباريات على نهاية مرحلة المجموعة ببطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليًا في المغرب.

وتقام 4 مباريات، اليوم الثلاثاء، حيث تلتقي نيجيريا مع أوغندا، تونس ضد تنزانيا، بنين في مواجهة السنغال، وبوتسوانا مع الكونغو الديمقراطية.

ويشهد غدًا الأربعاء مواجهة السودان مع بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية ضد الجزائر، الجابون مع كوت ديفوار، وموزمبيق ضد الكاميرون.

ولم يحقق أي منتخب حتى الآن العلامة الكاملة بدور المجموعات، وأصبحت الفرصة متاحة فقط أمام نيجيريا والجزائر.

ويمتلك منتخبا نيجيريا والجزائر 6 نقاط لكل منهما، وحال فوزهما في الجولة الثالثة على أوغندا وغينيا الاستوائية، سيحققان 9 نقاط وهو ما لم يحققه آي منتخب آخر في النسخة الحالية.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

المتأهلون إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا حتى الآن

تأكد تأهل 14 منتخبًا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية وجاء ذلك على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.

الجزائر منتخب مصر تونس المغرب نيجيريا أمم أفريقيا 2025 امم افريقيا 2025 مباريات كأس الأمم الأفريقية ترتيب مجموعات أمم أفريقيا مباريات دور الـ16

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg