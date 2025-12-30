أعرب موزيس سيشوني، مدرب منتخب زامبيا، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرا إلى أن أداء الحكم كان له دور في الهزيمة وبالتالي وداع البطولة.

منتخب زامبيا خسر أمام المغرب 0-3، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025، ليودع البطولة مبكرا بعدما توقف رصيده عند نقطتين في ذيل الترتيب.

وقال سيشوني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "هذه هي كرة القدم، لم يكن هذا ما كنا ننتظره".

وأضاف: "احترمنا المغرب كثيرا داخل الملعب، لكننا نتوفر على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون لمزيد من الوقت، وهذا لا يمنعنا من تهنئة المنتخب المغربي على مستواه في هذه المباراة".

وانتقد سيشوني أداء الحكم قائلا: "كنت مستاء من طريقة إدارة الحكم للقاء، فقد أشهر في وجهنا عددا كبيرا من البطاقات الصفراء".

وأوضح: "هدف الكعبي جاء من تسلل في تقديري، لكن هذا لا يبرر الخسارة، لكن الجميع شاهد ما وقع فوق أرضية الملعب".

بعد 13 عاما.. لعنة اللقب تطارد زامبيا في أمم أفريقيا

وواصل: "الفريق كان جاهزا، لكن في بعض الفترات تجد نفسك في وضع يصعب الخروج منه، وهو ما استغله المغرب بشكل جيد".

وتابع: "حاولنا العودة في الشوط الثاني، غير أن الوقت كان متأخرا جدا، وعندما تفقد الثقة داخل الملعب تكون النتيجة على هذا النحو".

واستمر: "بعض لاعبينا لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة وهم بحاجة إلى مزيد من الوقت، والمستقبل ما زال أمامهم".

وأتم: "من الصعب الإقصاء في هذه المرحلة ولا شيء يمكننا فعله الآن، نتمنى التوفيق للجميع، سنعود إلى بلادنا من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة، كرة القدم تحتاج إلى الاستثمار في الوقت".

