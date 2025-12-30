المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

إعلان

كأس أمم أفريقيا.. مدرب زامبيا ينتقد الحكم بعد الخسارة من المغرب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:51 ص 30/12/2025
موزيس سيشوني

موزيس سيشوني

أعرب موزيس سيشوني، مدرب منتخب زامبيا، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرا إلى أن أداء الحكم كان له دور في الهزيمة وبالتالي وداع البطولة.

منتخب زامبيا خسر أمام المغرب 0-3، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025، ليودع البطولة مبكرا بعدما توقف رصيده عند نقطتين في ذيل الترتيب.

وقال سيشوني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "هذه هي كرة القدم، لم يكن هذا ما كنا ننتظره".

وأضاف: "احترمنا المغرب كثيرا داخل الملعب، لكننا نتوفر على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون لمزيد من الوقت، وهذا لا يمنعنا من تهنئة المنتخب المغربي على مستواه في هذه المباراة".

وانتقد سيشوني أداء الحكم قائلا: "كنت مستاء من طريقة إدارة الحكم للقاء، فقد أشهر في وجهنا عددا كبيرا من البطاقات الصفراء".

وأوضح: "هدف الكعبي جاء من تسلل في تقديري، لكن هذا لا يبرر الخسارة، لكن الجميع شاهد ما وقع فوق أرضية الملعب".

بعد 13 عاما.. لعنة اللقب تطارد زامبيا في أمم أفريقيا

وواصل: "الفريق كان جاهزا، لكن في بعض الفترات تجد نفسك في وضع يصعب الخروج منه، وهو ما استغله المغرب بشكل جيد".

وتابع: "حاولنا العودة في الشوط الثاني، غير أن الوقت كان متأخرا جدا، وعندما تفقد الثقة داخل الملعب تكون النتيجة على هذا النحو".

واستمر: "بعض لاعبينا لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة وهم بحاجة إلى مزيد من الوقت، والمستقبل ما زال أمامهم".

وأتم: "من الصعب الإقصاء في هذه المرحلة ولا شيء يمكننا فعله الآن، نتمنى التوفيق للجميع، سنعود إلى بلادنا من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة، كرة القدم تحتاج إلى الاستثمار في الوقت".

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

منتخب المغرب منتخب زامبيا كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg