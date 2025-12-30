المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المدير الرياضي للأهلي: هناك علامة استفهام على عدم مشاركة إمام عاشور ضد أنجولا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:36 ص 30/12/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - منتخب مصر

علق محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على عدم مشاركة إمام عاشور في مباراة مصر ضد أنجولا والتي أقيمت، أمس الإثنين، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأجرى حسام حسن مدرب منتخب مصر تغييرات بالجملة على تشكيلة الفراعنة أمام أنجولا بعدما حسم التأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا.

وانتهى لقاء مصر وأنجولا بالتعادل السلبي، ولم يشارك إمام عاشور وظل جالسا على دكة البدلاء.

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "قرار حسام حسن بإشراك اللاعبين البدلاء في لقاء أنجولا كان سليما، ومنح الفرصة لمن لا يشارك، وأراح الأساسيين قبل الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "كنت منتظر مشاركة إمام عاشور في مباراة أنجولا، هو ورقة رابحة ويمكنه تقديم الإضافة في أرض الملعب".

وأكمل: "حسام حسن يثق في إمام عاشور والدليل أنه أشركه في الجولة الأولى، ولكننا تفاجئنا أنه لم يشارك ضد أنجولا، وحتى إذا لم يبدأ أساسيا فهو حل مميز إذا شارك كبديل وابتعاده علامة استفهام بالنسبة لي، فهل كان مصابا؟ لا أعرف ولكن الأمر كان غريبا".

وشارك إمام عاشور لمدة 34 دقيقة أمام زيمبابوي بالجولة الأولى قبل استبداله في الشوط الأول، ثم خاض 45 دقيقة (كبديل) ضد جنوب أفريقيا.

المتأهلون إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا حتى الآن

تأكد تأهل 14 منتخبًا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية وجاء ذلك على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.

 

الأهلي منتخب مصر حسام حسن إمام عاشور أمم أفريقيا 2025 ترتيب مجموعة منتخب مصر منافس مصر في دور الـ16

