في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2021، والتي أقيمت في الكاميرون، كانت هناك لقطة نالت الكثير من الاهتمام، حيث كان بطل هذه القصة بادرا سانجاري، حارس مرمى منتخب كوت ديفوار.

حارس منتخب "الأفيال" وقتها ارتكب خطأً كارثيًا في لقاء سيراليون، عندما تسبب في هدف أفقد كوت ديفوار نقطتين بعد التعادل بنتيجة 2-2.

بادرا سانجاري نال تعاطفًا من الجماهير وقتها، ربما ليس بسبب الهدف فقط، بل بعد استقباله خبرًا حزينًا بوفاة والده عقب المباراة، ليتم وصف حالة الحارس صاحب الـ39 عامًا بـ"الجانب الحزين في كرة القدم".

ورغم سقوط سانجاري في نسخة الكاميرون، إلا أن النسخة التالية كانت بمثابة مكافأة له، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية على حساب نيجيريا في عام 2024.

وبالنظر إلى الحارس الدولي الإيفواري، والذي لم يتواجد في النسخة الحالية المقامة في المغرب (2025)، فإنه خاض العديد من التجارب، كان أبرزها شارلروا البلجيكي بجانب أسيك أبيدجان.

وتواصل "يلا كورة" مع سانجاري للحديث معه عن خطأه التاريخي في لقاء سيراليون، بجانب فرص منتخب بلاده في المنافسة على اللقب القاري.

وإلى نص الحوار:

شعور بالفخر

يقول الحارس الإيفواري خلال حديثه عبر "يلا كورة" إنه يشعر بالفخر عند النظر إلى مسيرته الاحترافية، حيث يرى أن جميع الأندية التي لعب لها ساهمت في تطويره، مع وصوله إلى عامه الـ40.

التواجد مع الجيل الذهبي

قال حارس باروكا الجنوب أفريقي إنه لعب مع الجيل الذهبي لمنتخب كوت ديفوار ليفوز بلقب كأس الأمم، كما يرى أنه كان محظوظًا بتواجده مع حراس يمتلكون الخبرة وقتها، مثل بوبكر باري.

هدف الفوز

كشف سانجاري خلال تصريحاته أن هدف منتخب كوت ديفوار هو الفوز، وأن المشاركة في نسخة المغرب لا تعني التواجد فقط، بل السعي للتتويج، خاصة مع امتلاك الفريق العديد من اللاعبين المميزين.

بطولة 2024

يرى سانجاري أنه رغم قيام الاتحاد الإيفواري بتغيير الجهاز الفني وقدوم إيمرس فاي خلال منافسات البطولة، إلا أن فريقه دخل التاريخ من خلال الفوز باللقب، ليصف هذه التجربة بالتاريخية.

خطأ ساهم في تقدمه

اختتم الحارس المخضرم حديثه عن خطأ لقاء كوت ديفوار وسيراليون، قائلًا: "الأخطاء جزء لا يتجزأ من اللعبة، وحياة لاعب الكرة، والأخطاء التي يقوم بها تساهم في تقدمه".

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا