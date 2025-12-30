المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

صلاح يطارد ثلاثي عربي.. ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:12 م 30/12/2025
المغرب

منتخب المغرب

يسيطر نجوم المنتخبات العربية على صدارة هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليا في المغرب.

ولا يتبقى سوى 8 مباريات على نهاية دور المجموعة ببطولة أمم أفريقيا.

وتقام 4 مباريات، اليوم الثلاثاء، حيث تلتقي نيجيريا مع أوغندا، تونس ضد تنزانيا، بنين في مواجهة السنغال، وبوتسوانا مع الكونغو الديمقراطية.

ويشهد غدًا الأربعاء مواجهة السودان مع بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية ضد الجزائر، الجابون مع كوت ديفوار، وموزمبيق ضد الكاميرون.

ويتصدر الثلاثي العربي (إبراهيم دياز، ورياض محرز، وأيوب الكعبي) صدارة جدول هدافي أمم أفريقيا في النسخة الحالية بـ3 أهداف، وينافسهم عدد من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

هدافو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025:

- إبراهيم دياز (المغرب) - 3 أهداف.

- رياض محرز (الجزائر) - 3 أهداف.

- أيوب الكعبي (المغرب) - 3 أهداف.

- محمد صلاح (مصر) - هدفان.

- أديمولا لوكمان (نيجيريا) - هدفان

- أماد ديالو (كوت ديفوار) - هدفان.

نيكولاس جاكسون (السنغال) - هدفان

إلياس عاشوري (تونس) - هدفان

لاسين سينايوكو (مالي) - هدفان

لايل فوستر (جنوب أفريقيا) - هدفان

صلاح رياض محرز أيوب الكعبي إبراهيم دياز ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2025 هدافي أمم أفريقيا

