بمساعدة 4 حكام مصريين.. أمين عمر يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:43 م 30/12/2025
أمين عمر

أمين عمر يظهر مجددا في كأس أمم أفريقيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مهمة إدارة مباراة السودان وبوركينا فاسو إلى طاقم تحكيم مصري، بقيادة أمين عمر.

ويظهر أمين عمر كحكم ساحة للمرة الثانية في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد أن أدار لقاء الكاميرون والجابون في الجولة الافتتاحية.

طاقم مصري لمباراة السودان بكأس أمم أفريقيا

أعلن كاف تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة السودان وبوركينا فاسو في الجولة الختامية من دور المجموعات لمنافسات كأس أمم أفريقيا.

ويدير أمين عمر مباراة السودان وبوركينا فاسو، مساء غدٍ الأربعاء، بمساعدة 4 حكام مصريين.

ويعاون أمين عمر كلًا من محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وأحمد حسام طه كحكم مساعد ثانٍ، بينما يظهر التونسي محرز المالكي كحكم رابع.

ويجلس الحكم محمود عاشور في غرفة تقنية الفيديو بالمباراة نفسها، على أن يعاونه حسام عزب حجاج كحكم VAR مساعد.

وتحمل مباراة السودان وبوركينا فاسو أهمية خاصة، كونها تحدد صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، خلف الجزائر.

وضمن بوركينا فاسو والسودان تأهلهما إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا، سواءً في المركز الثاني أو ضمن أفضل 4 ثوالث.

ويحتاج السودان إلى الفوز على بوركينا فاسو من أجل احتلال الوصافة، بينما لن يكون التعادل كافيًا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة السودان القادمة
السودان بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا أمين عمر

