أصدر الاتحاد الجابوني لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيا إعفاء مهاجمه بيير إيميريك أوباميانج من مواجهة كوت ديفوار في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان منتخب الجابون ودع بطولة أمم أفريقيا بشكل رسمي، وستكون مباراة كوت ديفوار تحصيل حاصل بالنسبة له.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجابون وكوت ديفوار في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة بأمم أفريقيا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

وقال الاتحاد الجابوني في بيان رسمي إن أوباميانج خضع لفحوصات طبية، وأثبتت استمرار شعوره بانزعاج في الفخذ الأيسر، والذي ظهر في اليوم التالي لمباراة موزمبيق.

وأضاف أن نظرًا للنتائج التي أدت إلى تقليص مدة إقامة منتخب "الفهود" في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وبالتشاور مع ناديه مارسيليا الفرنسي، اتفق الطاقمان الطبيان على الحفاظ على السلامة البدنية للاعب، وإعفائه من خوض المباراة الأخيرة.

وبناءً على ذلك، وُضع أوباميانج تحت تصرف ناديه لمواصلة المتابعة والعلاج اللذين بدأهما مع المنتخب.