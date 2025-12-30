كتب منتخب الجابون نهاية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رغم تبقي جولة أخيرة سيلعبها ضد كوت ديفوار.

وودع الجابون بعد جولتين في أمم أفريقيا، حيث خسرهما أمام الكاميرون وموزمبيق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجابون وكوت ديفوار في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة بأمم أفريقيا، وهي تحصيل حاصل بالنسبة للفهود.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أرقام سلبية للجابون بعد الإقصاء في أمم أفريقيا 2025

- هذه هي المرة السادسة التي يخرج فيها منتخب الجابون من دور المجموعات في 9 مشاركات في كأس الأمم الأفريقية (1994 و2000 و2010 و2015 و2017، 2025).

- تجاوزت الجابون دور المجموعات مرة واحدة فقط في آخر أربع مشاركات لهم في كأس الأمم الأفريقية، وذلك في عام 2021.

- استقبلت شباك الجابون ثلاثة أهداف أمام موزمبيق، وهي المرة الأولى التي يستقبلون فيها ثلاثة أهداف في مباراة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ خسارتهم 3-1 أمام الجزائر في مباراتهم الثانية في دور المجموعات عام 2000.

- فازت الجابون في مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة بكأس الأمم الأفريقية (تعادل 6 وخسر 4)، بعد أن فازوا في أربع من المباريات الخمس السابقة (تعادل 1).

- لم يحققوا أي فوز في خمس مباريات بكأس الأمم الأفريقية حتى الآن، وكان آخر فوز لهم على جزر القمر في مباراتهم الافتتاحية في عام 2021 (تعادل 3 وخسر 2).

- في حالة خسارة الجابون ضد كوت ديفوار، سينهون مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية بدون أي نقطة للمرة الثانية فقط، بعد عام 1994.

- وإذا فشلوا في الفوز على كوت ديفوار، فستكون هذه هي المرة الرابعة التي يخرجون فيها دون تحقيق أي انتصار، إلى جانب أعوام 1994 و2000 و2017.

- سجل أوباميانج هدفه السابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية ضد موزمبيق، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب جابوني في البطولة.

- أصبح أوباميانج اللاعب الرابع عشر من مارسيليا الذي يسجل في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 1992، ولم يسبقه في ذلك سوى الترجي التونسي الذي أنتج عددًا أكبر من الهدافين المختلفين (19).

- في سن 36 عامًا و193 يومًا، أصبح أوباميانج ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس الأمم الأفريقية منذ حسام حسن (39 عامًا و177 يومًا) مع مصر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2006.