ينتظر منتخب كوت ديفوار مواجهة حاسمة ضد الجابون من أجل التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام كوت ديفوار والجابون في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة بأمم أفريقيا.

وتتقاسم كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة مع الكاميرون برصيد 4 نقاط، بينما ودعت الجابون بشكل رسمي من البطولة.

ويحتاج المنتخب الإيفواري على الأقل لنتيجة التعادل أمام الجابون من أجل العبور إلى الأدوار الإقصائية.

إحصائيات عن منتخب كوت ديفوار قبل لقاء الجابون

- حال تحقيق الفوز على الجابون، سيكون الانتصار رقم 50 بالنسبة لكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية بعد مصر (61) ونيجيريا (60) وغانا (54).

- سجلت كوت ديفوار في آخر ست مباريات لهم بكأس الأمم الأفريقية، وكان آخر فشل لهم في التسجيل في مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات ضد غينيا الاستوائية في عام 2023.

- يحافظ إيميرسي فاي على سجله خاليا من الهزائم كمدرب لكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية (3 انتصارات، تعادل 2).

- التأهل سيقود كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة تواليًا، علمًا أن آخر خروج لهم من دور المجموعات كان في عام 2017.

- منذ عام 2006، تم إقصاؤهم من دور المجموعات مرة واحدة فقط في 10 مشاركات في البطولة، وذلك في عام 2017.

- لعبت كوت ديفوار في مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات: 25 مباراة، فازت في 11، تعادلت في 4، وخسرت 9.

- سجل أماد ديالو في أول مباراتين لكوت ديفوار، وهو ثاني لاعب إيفواري، عبر بطولات متتالية، يسجل في مباراتين متتاليتين، بعد سيباستيان هالر في نصف النهائي والنهائي لعام 2023.

- ديالو هو أول لاعب إيفواري يسجّل في أول مباراتين بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا منذ يايا توريه وجيرفينيو عام 2013.

- في حال تسجيله هدفًا ضد الجابون، سيصبح ديالو أول لاعب إيفواري يسجّل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث في نسخة واحدة من كأس أمم أفريقيا.

- سجّلت كوت ديفوار 11 هدفًا من خارج منطقة الجزاء في كأس أمم أفريقيا منذ عام 2010، وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات.