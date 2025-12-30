المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

جميع المباريات

إعلان

الفوز الـ50 وإنجاز ينتظر ديالو.. كوت ديفوار في مهمة حاسمة بأمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:05 م 30/12/2025
كوت ديفوار

كوت ديفوار

ينتظر منتخب كوت ديفوار مواجهة حاسمة ضد الجابون من أجل التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام كوت ديفوار والجابون في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة بأمم أفريقيا.

وتتقاسم كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة مع الكاميرون برصيد 4 نقاط، بينما ودعت الجابون بشكل رسمي من البطولة.

ويحتاج المنتخب الإيفواري على الأقل لنتيجة التعادل أمام الجابون من أجل العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

إحصائيات عن منتخب كوت ديفوار قبل لقاء الجابون

- حال تحقيق الفوز على الجابون، سيكون الانتصار رقم 50 بالنسبة لكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية بعد مصر (61) ونيجيريا (60) وغانا (54).

- سجلت كوت ديفوار في آخر ست مباريات لهم بكأس الأمم الأفريقية، وكان آخر فشل لهم في التسجيل في مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات ضد غينيا الاستوائية في عام 2023.

- يحافظ إيميرسي فاي على سجله خاليا من الهزائم كمدرب لكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية (3 انتصارات، تعادل 2).

- التأهل سيقود كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة تواليًا، علمًا أن آخر خروج لهم من دور المجموعات كان في عام 2017.

- منذ عام 2006، تم إقصاؤهم من دور المجموعات مرة واحدة فقط في 10 مشاركات في البطولة، وذلك في عام 2017.

- لعبت كوت ديفوار في مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات: 25 مباراة، فازت في 11، تعادلت في 4، وخسرت 9.

- سجل أماد ديالو في أول مباراتين لكوت ديفوار، وهو ثاني لاعب إيفواري، عبر بطولات متتالية، يسجل في مباراتين متتاليتين، بعد سيباستيان هالر في نصف النهائي والنهائي لعام 2023.

- ديالو هو أول لاعب إيفواري يسجّل في أول مباراتين بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا منذ يايا توريه وجيرفينيو عام 2013.

- في حال تسجيله هدفًا ضد الجابون، سيصبح ديالو أول لاعب إيفواري يسجّل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث في نسخة واحدة من كأس أمم أفريقيا.

- سجّلت كوت ديفوار 11 هدفًا من خارج منطقة الجزاء في كأس أمم أفريقيا منذ عام 2010، وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات.

كوت ديفوار الكاميرون الجابون موزمبيق أمم أفريقيا أوباميانج ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2025 كوت ديفوار والجابون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg