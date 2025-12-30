امتدح أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا ومنتخب نيجيريا النجم المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بأنه رمز لقارة أفريقيا، كاشفًا عن قدرة "النسور" في التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليًا في المغرب.

وقال لوكمان في تصريحات عبر برنامج "هاتريك" على قناة "أون سبورت": "أؤمن بقدرات فريقي جيدًا وقادرون على الوصول بعيدًا في البطولة، وأرى أننا سنكون طرفا في نصف نهائي أمم أفريقيا".

وأضاف: "لم أعد أفكر فيما حدث في بداية الموسم مع أتالانتا، تركيزي في الوقت الحالي، فهو الأهم، والآن عدت إلى مستواي المعهود وحالتي البدنية الطبيعية".

وأكمل: "أسعى دائما للتطور، ولست غاضبا مما حدث، أنا أفكر في اللحظة الحالية، أسعى لأكون أفضل كل يوم".

وبسؤاله عن كيف يرى مستقبله الآن؟، رد، اللاعب النيجيري، قائلًا: "أمل أن يكون مستقبلي عظيما ومشرقا، دائما أفكر بشكل إيجابي، أعتقد أنه لدي مستقبلا عظيما ينتظرني بإذن الله، ولكن الأهم حاليا هو أن أكون في أفضل حالاتي".

وسئل لوكمان عن كيف رأى مشكلة صلاح الأخيرة مع ليفربول؟، فرد، قائلًا: "لا أستطيع التحدث عن قضايا الأخرين، ولكن ما يمكنني قوله عن صلاح إنه رمز لنا ورمز لأفريقيا".

وأتم: "صلاح لاعب استثنائي وشخص استثنائي".