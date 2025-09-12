بعد أزمته مع صنداونز.. فريق إسباني يعلن ضم لوكاس ريبيرو

أعلن نادي كولتورال إي ديبورتيفا ليونيسا الإسباني، توصله لاتفاق مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو، لانضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف النادي الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن التوقيع مع لوكاس ريبيرو كلاعب حر بعقد لمدة عام واحد.

ويحتل كولتورال إي ديبورتيفا ليونيسا المركز الثاني والعشرين والأخير، برصيد نقطة وحيدة بعد مرور 4 جولات، من الموسم الجديد للدوري الإسباني للدرجة الثانية.

تفاصيل أزمة لوكاس ريبيرو مع صنداونز

وكان اللاعب البرازيلي قد أعلن يوم 1 أغسطس، عن فسخ عقده مع فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي الوقت ذاته رفض نادي صنداونز والاتحاد الجنوب إفريقي إرسال بطاقته الدولية، بداعي استمرار عقده مع النادي حتى يونيو 2028.

وتحصل النادي الإسباني على بطاقة دولية مؤقتة، يستطيع من خلالها الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة، لحين النظر في قضيته.

وأكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن نادي صنداونز سيقوم بتصعيد هذا الملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإذا لزم الأمر سيتجه للمحكمة الرياضية.