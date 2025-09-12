المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد أزمته مع صنداونز.. فريق إسباني يعلن ضم لوكاس ريبيرو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:28 م 12/09/2025
لوكاس ريبيرو

لوكاس ريبيرو

أعلن نادي كولتورال إي ديبورتيفا ليونيسا الإسباني، توصله لاتفاق مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو، لانضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف النادي الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن التوقيع مع لوكاس ريبيرو كلاعب حر بعقد لمدة عام واحد.

ويحتل كولتورال إي ديبورتيفا ليونيسا المركز الثاني والعشرين والأخير، برصيد نقطة وحيدة بعد مرور 4 جولات، من الموسم الجديد للدوري الإسباني للدرجة الثانية.

تفاصيل أزمة لوكاس ريبيرو مع صنداونز

وكان اللاعب البرازيلي قد أعلن يوم 1 أغسطس، عن فسخ عقده مع فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي الوقت ذاته رفض نادي صنداونز والاتحاد الجنوب إفريقي إرسال بطاقته الدولية، بداعي استمرار عقده مع النادي حتى يونيو 2028.

وتحصل النادي الإسباني على بطاقة دولية مؤقتة، يستطيع من خلالها الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة، لحين النظر في قضيته.

ويليامز: التأهل لكأس العالم؟ نريد العودة لأمريكا بعد مونديال الأندية

وأكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن نادي صنداونز سيقوم بتصعيد هذا الملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإذا لزم الأمر سيتجه للمحكمة الرياضية.

 

 

