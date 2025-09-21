المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس الأهلي.. موعد مباراة إياب دور الـ64 في دوري أبطال أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:43 م 21/09/2025
أساس الجيبوتي

فريق أساس الجيبوتي

يترقب النادي الأهلي، لمعرفة منافسه في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وملاقاة المتأهل من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.

موعد مباراة منافس الأهلي

تقام مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، على ملعب إنتواري في بوروندي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد مباراة الأهلي

الأهلي يحل ضيفًا على المتأهل من مباراة أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل، خارج مصر.

فيما يستضيف الأهلي مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، بالقاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية من الدور نصف النهائي، بعد التعادل الإيجابي (1-1) مع صنداونز على ستاد القاهرة، والخروج بسبب أفضلية الهدف خارج الملعب.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا منافس الأهلي أيجل نوار البوروندي أساس الجيبوتي

أخبار تهمك

