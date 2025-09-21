يضرب نادي أساس الجيبوتي موعدًا مع نظيره أيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الثنائي عن استكمال المشوار في المسابقة.

ويواجه فريق أساس الجيبوتي نظيره أيجل نوار البوروندي، في إياب منافسات دور الـ64 من مباريات دوري أبطال أفريقيا، لتحديد المتأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، ويلتقي الثنائي في موقع الإياب لتحديد المتأهل.

منافس الأهلي القادم

يحل الأهلي ضيفًا على المتأهل من مباراة أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

أحداث المباراة

زوار "يلا كورة" ننقل لكم أحداث مباراة أساس الجيبوتي وأيجل نوار، والتي تقام ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، لتحديد المتأهل لدور الـ32 من المسابقة لمواجهة الأهلي.