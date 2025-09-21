المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

2 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

منافس الأهلي.. أساس 1-0 أيجل نوار.. بداية الشوط الثاني

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:52 م 27/09/2025
مباراة أيجل نوار وأساس

مباراة أيجل نوار وأساس

يضرب نادي أساس الجيبوتي موعدًا مع نظيره أيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الثنائي عن استكمال المشوار في المسابقة.

ويواجه فريق أساس الجيبوتي نظيره أيجل نوار البوروندي، في إياب منافسات دور الـ64 من مباريات دوري أبطال أفريقيا، لتحديد المتأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، ويلتقي الثنائي في موقع الإياب لتحديد المتأهل.

منافس الأهلي القادم

يحل الأهلي ضيفًا على المتأهل من مباراة أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

أحداث المباراة

زوار "يلا كورة" ننقل لكم أحداث مباراة أساس الجيبوتي وأيجل نوار، والتي تقام ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، لتحديد المتأهل لدور الـ32 من المسابقة لمواجهة الأهلي.

الأهلي أساس الجيبوتي، أيجل نوار البوروندي، دوري أبطال أفر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    1
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

2 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

34

خطأ لصالح باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
