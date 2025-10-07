المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لحين انتهاء التحقيقات".. صحيفة تونسية: فيفا يوقف الحكم الليبي معتز الشلماني 90 يومًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:21 م 07/10/2025
معتز الشلماني

الحكم الليبي معتز الشلماني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني، لمدة 90 يومًا، وذلك حسبما أشارت صحيفة "الصباح" التونسية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد عين معتز إبراهيم لمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الاتحاد المنستيري التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن فيفا وقع عقوبة الإيقاف على الحكم الليبي بسبب اتهامه بالتحرش في بطولة كأس العالم للأندية 2025 الأخير، وهذا إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كانت آخر علاقة للحكم الليبي مع الكرة المصرية أنه أدار مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر الأفريقي، والتي انتصر فيها الفريق الأبيض بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الموسم الماضي أيضا أدار الحكم الليبي مباراة بيراميدز مع نادي الجيش الملكي المغربي والتي أقيمت ضمن مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بخسارة الفريق المصري بنتيجة 2-0.

وفي موسم 2022-23، أدار الحكم صاحب 35 عاما مباراتين للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا من بينهم النهائي الذي أقيم في القاهرة أمام الوداد المغربي والذي انتهى بفوز الأهلي وقتها بنتيجة 2-1، بالإضافة إلى مباراة للزمالك في دور المجموعات أمام فريق شباب بلوزداد.

الأهلي الزمالك فيفا كاف بيراميدز معتز الشلماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg