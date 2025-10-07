أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني، لمدة 90 يومًا، وذلك حسبما أشارت صحيفة "الصباح" التونسية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد عين معتز إبراهيم لمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الاتحاد المنستيري التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن فيفا وقع عقوبة الإيقاف على الحكم الليبي بسبب اتهامه بالتحرش في بطولة كأس العالم للأندية 2025 الأخير، وهذا إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كانت آخر علاقة للحكم الليبي مع الكرة المصرية أنه أدار مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر الأفريقي، والتي انتصر فيها الفريق الأبيض بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الموسم الماضي أيضا أدار الحكم الليبي مباراة بيراميدز مع نادي الجيش الملكي المغربي والتي أقيمت ضمن مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بخسارة الفريق المصري بنتيجة 2-0.

وفي موسم 2022-23، أدار الحكم صاحب 35 عاما مباراتين للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا من بينهم النهائي الذي أقيم في القاهرة أمام الوداد المغربي والذي انتهى بفوز الأهلي وقتها بنتيجة 2-1، بالإضافة إلى مباراة للزمالك في دور المجموعات أمام فريق شباب بلوزداد.