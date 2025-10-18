المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
متحدث إيجل نوار: لا نخاف مواجهة الأهلي.. والخبرة القارية ستشكل ضغطًا علينا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:39 م 15/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أكد فابريس، المتحدث الرسمي لنادي إيجل نوار البوروندي، أن فريقه لا يخاف مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فابريس في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مباراتنا أمام الأهلي ستكون مهمة، نعلم أنه أكبر نادي في أفريقيا وأكثرها تتويجا بالبطولة، نحن نحب مواجهة الفرق الكبيرة وستكون مباراة ممتعة، وأيضا ستكون مواجهة بين فريقين كبيرين، لأن إيجل ليس نادي صغيرًا بل نادي كبير على المستوى الإقليمي أيضًا".

وأضاف: "مدربنا يحضر الفريق جيدًا والاستراتيجية التكتيكية التي سيستخدمها أمام الأهلي، وعليه أولا تحليل طريقة لعب الأهلي ثم التعامل معه".

وأكمل المتحدث الرسمي للنادي البوروندي: "الخبرة القارية للأهلي قد تكون عامل ضغط علينا لكن هذا طبيعي، لأن في كرة القدم كل شيء ممكن، ونحن نحب الضغط ولا نخاف من أي فريق أخر".

وتابع: "المباراة التي سنلعبها على أرضنا ستكون بحضور عدد كبير من جماهيرنا وهو ما يمنحنا دافعا كبيرًا للتقدم".

وأنهى: "حجزنا 60 مقعدا للأهلي خلال مباراة الذهاب، كما حجزنا مقاعد خاصة لكبار الشخصيات".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار فابريس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

