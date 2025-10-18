المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:10 ص 18/10/2025
الأهلي

فريق الأهلي

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره إيجل نوار ماكامبا البوروندي، في مستهل مشواره بمسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025/2026.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيجل نوار ماكامبا البوروندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بوجومبورا الدولي "إنواري".

موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي أمام إيجل نوار، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، إذ يستضيف الفريق البوروندي اللقاء في مدينة بوجومبورا.

وأعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" عن إذاعتها لمباراة الأهلي وإيجل نوار، وبالتحديد عبر قناة "أون سبورت 1" في الرابعة عصرًا.

الأهلي يستهل مشواره في الأبطال

يستهل الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني، إذ يسعى الأحمر القاهري لاستعادة لقب الأميرة السمراء من جديد بعد أن غاب عن خزينته الموسم الماضي.

كان قد تخطى إيجل نوار البوروندي نظيره أساس الجيبوتي، في مرحلة الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، بأفضلية التسجيل خارج الديار بعد أن تعادل الثنائي في مجموع المواجهتين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي

