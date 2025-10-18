تعرض فريق يانج أفريكانز التنزاني للهزيمة خارج ملعبه بنتيجة 1-0 أمام مضيفه سيلفر سترايكرز بطل مالاوي، اليوم السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة سيلفر سترايكرز ضد يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل جوزيف الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 76، ليكون بطل تنزانيا في حاجة للتعويض على ملعبه في مباراة الإياب، التي تقام بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور التمهيدي، خسر ريفرز يونايتد بطل نيجيريا أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-0.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 ليقترب من حسم التأهل إلى دور المجموعات.

