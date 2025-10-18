المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا.. سقوط يانج أفريكانز.. وبطل نيجيريا يخسر أمام بلاك بولز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:45 م 18/10/2025
يانج أفريكانز

يانج أفريكانز

تعرض فريق يانج أفريكانز التنزاني للهزيمة خارج ملعبه بنتيجة 1-0 أمام مضيفه سيلفر سترايكرز بطل مالاوي، اليوم السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة سيلفر سترايكرز ضد يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تابع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

وسجل جوزيف الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 76، ليكون بطل تنزانيا في حاجة للتعويض على ملعبه في مباراة الإياب، التي تقام بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور التمهيدي، خسر ريفرز يونايتد بطل نيجيريا أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-0.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 ليقترب من حسم التأهل إلى دور المجموعات.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

 

 

الأهلي دوري أبطال افريقيا يانج أفريكانز مباريات دوري أبطال أفريقيا

