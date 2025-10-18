المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ياسين مرعي يكشف.. ما قاله ييس توروب للاعبي الأهلي بعد مباراة إيجل نوار

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:21 م 18/10/2025
ياسين مرعي

ياسين مرعي - الأهلي

أعرب ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

وقال مرعي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تحقيق الفوز خارج ملعبنا في أول ظهور للجهاز الفني الجديد يعد خطوة مهمة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة فيما هو قادم".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع الحرارة وأرضية الملعب، لكننا كنا أكثر تركيزًا وإصرارًا على الفوز، ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا لتسهيل مهمة العودة في القاهرة".

وأكمل: "نحن في مرحلة تتطلب التركيز الشديد والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، والانتصار اليوم يعكس روح الفريق ورغبته في مواصلة الانتصارات محليًّا وإفريقيًّا".

وأوضح ياسين مرعي أنه يثق في قدرة زملائه على التعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدافع الأهلي ما قاله ييس توروب للاعبين بعد المباراة، قائلًا: "المدرب عبّر عن سعادته بالفوز الأول في البطولة، وأشاد بأداء اللاعبين في الشوط الأول".

وتابع: "توروب طالبنا بمواصلة العمل والتركيز، وبذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة حتى نواصل الانتصارات ونحقق ما ينتظره جمهور الأهلي".

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار لحسم التأهل لمجموعات الأبطال

الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار موعد مباراة الاهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg