أعرب ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

وقال مرعي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تحقيق الفوز خارج ملعبنا في أول ظهور للجهاز الفني الجديد يعد خطوة مهمة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة فيما هو قادم".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع الحرارة وأرضية الملعب، لكننا كنا أكثر تركيزًا وإصرارًا على الفوز، ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا لتسهيل مهمة العودة في القاهرة".

وأكمل: "نحن في مرحلة تتطلب التركيز الشديد والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، والانتصار اليوم يعكس روح الفريق ورغبته في مواصلة الانتصارات محليًّا وإفريقيًّا".

وأوضح ياسين مرعي أنه يثق في قدرة زملائه على التعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدافع الأهلي ما قاله ييس توروب للاعبين بعد المباراة، قائلًا: "المدرب عبّر عن سعادته بالفوز الأول في البطولة، وأشاد بأداء اللاعبين في الشوط الأول".

وتابع: "توروب طالبنا بمواصلة العمل والتركيز، وبذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة حتى نواصل الانتصارات ونحقق ما ينتظره جمهور الأهلي".

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار لحسم التأهل لمجموعات الأبطال