لقطات من رحلة الأهلي إلى بوروندي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بعض الصور من رحلته في بوروندي خلال مباراته مع إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي خارج الديار على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بنتيجة 1-0، بهدف سُجل بالخطأ في الشباك البوروندية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة العودة التي ستقام يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

يُشار إلى أن الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي في مباراة الذهاب، سيلتقي مع فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء القادم في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يودع بوروندي بلقطات رائعة

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورا من رحلته في بوروندي أظهرت جمال الطبيعة الأفريقية وسط الغابات، بالإضافة إلى اعتزاز الأطفال بكرة القدم.

وشهدت تدريبات النادي الأهلي في بوروندي حضور السفيرة مصر في بوروندي أميرة عبد الرحيم، كما تواجدت الجالية المصرية في ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي وساندت الفريق بكل قوة.

