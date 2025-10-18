المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"سحر الخضرة وجمال الأطفال".. الأهلي يودع بوروندي بلقطات رائعة (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:11 م 19/10/2025
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بعض الصور من رحلته في بوروندي خلال مباراته مع إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي خارج الديار على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بنتيجة 1-0، بهدف سُجل بالخطأ في الشباك البوروندية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة العودة التي ستقام يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

يُشار إلى أن الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي في مباراة الذهاب، سيلتقي مع فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء القادم في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يودع بوروندي بلقطات رائعة

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورا من رحلته في بوروندي أظهرت جمال الطبيعة الأفريقية وسط الغابات، بالإضافة إلى اعتزاز الأطفال بكرة القدم.

وشهدت تدريبات النادي الأهلي في بوروندي حضور السفيرة مصر في بوروندي أميرة عبد الرحيم، كما تواجدت الجالية المصرية في ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي وساندت الفريق بكل قوة.

لمشاهدة لقطات من رحلة الأهلي لبوروندي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بوروندي إيجل نوار

