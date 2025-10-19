المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا.. سيمبا يتألق خارج ملعبه.. وخسارة ثقيلة لأورلاندو بايرتس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:13 م 19/10/2025
سيمبا وستيلينبوش

صورة أرشيفية

انتهت المباريات التي انطلقت اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت إثارة قوية استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

وجرت 3 مباريات في الرابعة من عصر اليوم السبت، نسينجيزيني الإسواتيني أمام سيمبا التنزاني، كولومب الكاميروني أمام مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ضمن مواجهات ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

نسينجيزيني أمام سيمبا

حسم نادي سيمبا تفوقه أمام نظيره نسينجيزيني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح ويلسون نانجو التسجيل في المباراة لصالح سيمبا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء، قبل أن يتمكن دينيس كيبو من هز الشباك مجددًا للأسود في الدقيقتين 84 و90.

كولومب أمام مولودية الجزائر

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين فريق كولومب ونظيره مولودية الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح إينو لويمبا التسجيل في الدقيقة 14 من عمر المباراة لصالح كولومب، قبل أن يعادل أيوم غزالة النتيجة لمولودية الجزائر قبل نهاية اللقاء بـ5 دقائق.

سانت إيلوا لوبوبو أمام أورلاندو بايرتس

سقط نادي أورلاندو بايرتس في فخ الهزيمة أمام نظيره سانت إيلوا لوبوبو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز وانت كاشالا الهدف الأول في اللقاء لصالح سانت أيلوا بالدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز البوركينابي درامان كامبو، من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 70.

واختتم توكومبان جي بي أهداف سانت إيلوا في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليصبح أورلاندو بايرتس أمام مهمة صعبة في مباراة العودة.

