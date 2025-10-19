صنداونز يكتسح ريمو ستارز في دوري أبطال أفريقيا

حسم نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي تفوقه على نظيره ريمو ستارز النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق صنداونز على نظيره ريمو ستارز بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

صنداونز يكتسح ريمو ستارز

افتتح تاشريق ماتيوس التسجيل لصالح صنداونز في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ليضع فريقه في المقدمة أمام ريمو ستارز.

ونجح بيتر شالويلي في تسجيل الهدف الثاني لصالح صنداونز، ليعزز من تقدم فريقه، عندما تمكن من هز شباك الفريق النيجيري في الدقيقة 42.

وأكد ميجيل ريسينيو لاعب صنداونز، على تفوق فريقه عندما تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 من عمر المواجهة، وظل اللقاء تحت سيطرة الضيوف إذ نجح آرثر سيلز في هز الشباك للمرة الرابعة في الدقيقة 75.

قلص أولاسوبو، لاعب ريمو ستارز النتيجة في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم نتسابيلينج التسجيل في المباراة لصالح صنداونز.

ويستضيف ماميلودي صنداونز نظيره ريمو ستارز، يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.