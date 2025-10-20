المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الطريق إلى مجموعات دوري الأبطال.. الأهلي يتفوق.. صنداونز يكتسح.. وبيراميدز ينتظر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:09 ص 20/10/2025
الأهلي وإيجل نوار

محمد هاني من مباراة إيجل نوار

انتهت مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عدا لقاء التأمين الإثيوبي أمام بيراميدز، وشهدت المواجهات إثارة واضحة قبل خوض الإياب من المرحلة ذاتها.

ويمثل الدوري المصري، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فريقي الأهلي وبيراميدز حامل اللقب، ونجح الأحمر في الفوز خارج قواعده، بينما ينتظر السماوي مباراته المؤجلة.

الأهلي يقترب من التأهل

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز أمام إيجل نوار البوروندي، بهدف نظيف على ملعب الأخير، في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إيجل نوار في القاهرة، السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر، في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال، بحثًا عن التأهل إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.

وينتظر بيراميدز خوض مباراته أمام التأمين الإثيوبي، والتي ستجمع بين الفريقين في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

كان قد توج بيراميدز بلقب كأس السوبر الأفريقي، على حساب نهضة بركان مساء السبت الماضي.

نتائج دوري أبطال أفريقيا

- البوليس الكيني 0-1 الهلال

- الاتحاد المنستيري 0-3 شبيبة القبائل

- إيجل نوار 0-1 الأهلي

- سيلفر سترايكرز 1-0 يانج أفريكانز

- بلاك بولز 1-0 ريفرز يونايتد

- استاد أبيدجان 0-2 بترو أتلتيكو

- نادي رحيمو 0-1 الترجي

- نسينجيزيني 0-3 سيمبا

- كولومب 1-1 مولودية الجزائر

- سانت أيلوا لوبوبو 3-0 أورلاندو بايرتس

- ريمو ستارز 1-5 ماميلودي صنداونز

- حوريا كوناكري 1-1 الجيش الملكي

- فايبرز 1-2 باور ديناموز

- إف سي نواذيبو 1-1 ستاد مالي

- التأمين الإثيوبي - بيراميدز

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الترجي صنداونز بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg