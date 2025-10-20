انتهت مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عدا لقاء التأمين الإثيوبي أمام بيراميدز، وشهدت المواجهات إثارة واضحة قبل خوض الإياب من المرحلة ذاتها.

ويمثل الدوري المصري، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فريقي الأهلي وبيراميدز حامل اللقب، ونجح الأحمر في الفوز خارج قواعده، بينما ينتظر السماوي مباراته المؤجلة.

الأهلي يقترب من التأهل

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز أمام إيجل نوار البوروندي، بهدف نظيف على ملعب الأخير، في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الأهلي نظيره إيجل نوار في القاهرة، السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر، في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال، بحثًا عن التأهل إلى مرحلة المجموعات من المسابقة.

وينتظر بيراميدز خوض مباراته أمام التأمين الإثيوبي، والتي ستجمع بين الفريقين في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

كان قد توج بيراميدز بلقب كأس السوبر الأفريقي، على حساب نهضة بركان مساء السبت الماضي.

نتائج دوري أبطال أفريقيا

- البوليس الكيني 0-1 الهلال

- الاتحاد المنستيري 0-3 شبيبة القبائل

- إيجل نوار 0-1 الأهلي

- سيلفر سترايكرز 1-0 يانج أفريكانز

- بلاك بولز 1-0 ريفرز يونايتد

- استاد أبيدجان 0-2 بترو أتلتيكو

- نادي رحيمو 0-1 الترجي

- نسينجيزيني 0-3 سيمبا

- كولومب 1-1 مولودية الجزائر

- سانت أيلوا لوبوبو 3-0 أورلاندو بايرتس

- ريمو ستارز 1-5 ماميلودي صنداونز

- حوريا كوناكري 1-1 الجيش الملكي

- فايبرز 1-2 باور ديناموز

- إف سي نواذيبو 1-1 ستاد مالي

- التأمين الإثيوبي - بيراميدز