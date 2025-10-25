المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"تغيير في طاقم الضيف".. الأهلي بالزي التقليدي ضد إيجل نوار (صورة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:41 م 24/10/2025
الأهلي زيزو

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

أجري اليوم الجمعة، الاجتماع الفني قبل مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

زي الأهلي أمام إيجل نوار

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل.

بينما سيرتدي الضيف، إيجل نوار البوروندي، طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

كان إيجل نوار البوروندي ارتدى الشورت الأبيض في مباراة الذهاب، بينما خلال مواجهة الغد سيتم ارتداء الشورت الأسود، كي يلعب النادي الأهلي بزيه التقليدي الكامل.

وكان الأهلي قد تمكن من الانتصار على حساب مضيفه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة (1-0)، في إطار ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

