كلام فى الكورة
أول المتأهلين.. باور ديناموز الزامبي يصعد لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

د ب أ

كتب - د ب أ

06:50 م 24/10/2025
مباراة باور ديناموز الزامبي وفايبرز الأوغندي

مباراة باور ديناموز الزامبي وفايبرز الأوغندي

تأهل فريق باور ديناموز الزامبي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه فايبرز الأوغندي بهدف لكلا منهما اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق باور ديناموز بهدف سجله موسى شومة في الدقيقة 69 وتعادل فايبرز عن طريق عبد الكريم واتامبالا في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما انتهت بفوز باور ديناموز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وأصبح باور ديناموز أول الفرق المتأهلة لدور المجموعات في النسخة الحالية، حيث سيتم استئناف مباريات دور الـ32 على مدار الأيام المقبلة، كما حقق إنجازًا تاريخيًا بصعوده لهذه المرحلة لأول مرة في تاريخه.

باور ديناموز
باور ديناموز
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أفريقيا باور ديناموز الزامبي فايبرز الأوغندي

التعليقات

