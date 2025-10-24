كتب - د ب أ

تأهل فريق باور ديناموز الزامبي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه فايبرز الأوغندي بهدف لكلا منهما اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق باور ديناموز بهدف سجله موسى شومة في الدقيقة 69 وتعادل فايبرز عن طريق عبد الكريم واتامبالا في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما انتهت بفوز باور ديناموز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وأصبح باور ديناموز أول الفرق المتأهلة لدور المجموعات في النسخة الحالية، حيث سيتم استئناف مباريات دور الـ32 على مدار الأيام المقبلة، كما حقق إنجازًا تاريخيًا بصعوده لهذه المرحلة لأول مرة في تاريخه.