أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلًا على موعد مباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع التأمين الأثيوبي مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، قبل لقاء الإياب المحدد له الخميس المقبل.

وتقرر تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتنطلق في السادسة مساء بدلًا من موعدها السابق السابعة مساء، لمراعاة ظروف البث الفضائي.

وصعد بيراميدز لدور الـ 32 عقب تخطيه عقبة الجيش الرواندي، بعدما تفوق عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5-0 في المجموع.

ويبحث بيراميدز عن الحفاظ على لقبه، الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان فريق التأمين الأثيوبي قد صعد لهذا الدور، على حساب مالدينجي بطل زنزبار، بعدما تفوق عليه في الدور التمهيدي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.