ودع فريق أورلاندو بايرتس منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32 في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

والتقى أورلاندو مع سانت إيلوا لوبوبو في جوهانسبرج، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ودخل أورلاندو مواجهة اليوم وهو في مهمة شبه مستحيلة بعدما خسر لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

واستطاع أورلاندو أن يسجل 3 أهداف بالفعل في لقاء الإياب اليوم أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، ليتساوى الفريقان بنتيجة 3-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لحسم التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح سانت إيلوا لوبوبو بنتيجة 5-4، ليودع أورلاندو بايرتس رسميًا من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول شهدت اشتباكات وحالة من التوتر بين اللاعبين، وقرر الحكم طرد لاعب من كل فريق عقب تسجيل أورلاندو بايرتس لهدفه الأول في الدقيقة 39.



وكان أورلاندو بايرتس توج بلقب البطولة عام 1995.

جدير بالذكر أن أورلاندو كان أحد أطراف نصف نهائي البطولة في النسخة الماضية وخرج على يد بيراميدز.